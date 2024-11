映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌、Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」　11月29日（金）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Mrs. GREEN APPLEの新曲「ビターバカンス」を 11月29日(金)より配信します。

10月に神奈川Kアリーナ横浜にて定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のファイナル公演を開催したMrs. GREEN APPLE(以下、ミセス)。同一会場で計10公演を開催、全てのチケットが完売し約20万人を動員しました。

今作は、8月の「familie」以来約3か月ぶりとなる新曲で、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』主題歌にも起用されています。楽曲は11月30日(土)19:00から日本テレビ系で放送される「ベストアーティスト2024」にてテレビ・パフォーマンス初披露予定です。

楽曲のリリースを記念して、TikTokアプリ内で「#ビターバカンス」チャレンジを実施します。今作を使用した、日常のVlog、今年の思い出などの動画や、フォトモードを活用した投稿、歌唱や演奏動画などを幅広く募集。選出された動画は、Mrs. GREEN APPLE公式TikTokアカウントの「ファンスポットライト」で紹介されます。また、チャレンジの実施期間中には、日本人アーティストとしては初めての、アプリ内の検索結果で「検索バナー(Search Banner)」が表示され、検索バナーをクリックすると、Mrs. GREEN APPLEの特設サイトの閲覧が可能に。特設サイトでは、Mrs. GREEN APPLEのTikTokでしか見ることができない動画を含め、様々な動画投稿が楽しめます。なお、配信日の11月29日20時30分からは「Mrs. GREEN APPLE『ビターバカンス』TikTok LIVE」を開催します。

なお、ミセスは、12月2日(月)18:00よりYouTube生配信を伴う記者発表も行う予定です。

Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」Official Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-6YeAmmRdoA ]

Mrs. GREEN APPLE - 記者発表 Press Conference [2024.12.02 Mon. 6pm]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」

2024年11月29日(金)配信

https://lnk.to/MGA_BV

【作品概要】

■タイトル:『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』

■原作:中村光「聖おにいさん」(講談社「モーニング・ツー」連載)

■脚本・監督:福田雄一

■出演:松山ケンイチ、染谷将太、賀来賢人、岩田剛典、勝地涼、白石麻衣、仲野太賀、神木隆之介、

山本美月、桜井日奈子、川口春奈、中田青渚、吉柳咲良、田中美久、森日菜美、安斉星来、

山田孝之、ムロツヨシ、佐藤二朗、窪田正孝、藤原竜也

■プロデューサー:北島直明、松橋真三、鈴木大造、山田孝之

■主題歌:Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」(ユニバーサルミュージック / EMI Records)

映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』本予告映像

https://youtu.be/CrsTsZ-0QXw

■製作:映画『聖☆おにいさん』製作委員会 ■制作プロダクション:クレデウス

■配給:東宝 ■公開日:2024年12月20日(金) ■撮影期間:2023年11月~2023年12月

■コピーライト: (C)中村光/講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会

■公式サイト:http://saint023movie.jp/ ■公式X:https://twitter.com/saint023movie

■公式Instagram:https://www.instagram.com/saint023movie

2024年12月2日(月)18:00より生配信

https://youtube.com/live/0G3X7oL0Gvo

「#ビターバカンス」 ハッシュタグチャレンジ概要

・期間:2024年11月29日(金)~12月12日(木)

・参加方法:TikTokアプリ内で、1.音源ライブラリからMrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」を使用し 2.ハッシュタグ「#ビターバカンス」をつけて投稿

※ TikTokに正式にアップロードされた音源であることをご確認ください。「オリジナル楽曲」は対象外となります。ご了承ください。

※ 音源を使用する際、動画に応じて「追加されたサウンド」の音量を1以上に設定いただく必要がございます。楽曲の音量が0の動画は対象外となります。ご了承ください。

・優秀投稿:参加条件を満たした動画の中から、Mrs. GREEN APPLEの公式TikTokアカウントの「ファンスポットライト」で紹介されます。

週間アーティスト公式TikTokアカウントで紹介されます。

・「#ビターバカンス」 チャレンジ特設サイト:

https://activity-va.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/67402c16b488cb02a9714405

・「ビターバカンス」TikTok楽曲ページ:

https://www.tiktokv.com/i18n/share/music/7439744284902492161

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。

【Mrs. GREEN APPLE PROFILE】

大森元貴 (Vo/Gt)

若井滉斗 (Gt)

藤澤涼架 (Key)

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演(8万人動員)を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。

2024年、1月に映画「サイレントラブ」主題歌「ナハトムジーク」、4月にTVアニメ「忘却バッテリー」オープニング・テーマ「ライラック」、5月に映画「ディア・ファミリー」主題歌「Dear」、6月に「コロンブス」、7月にテレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」、そして8月にHonda新型FREED CMソング「familie」をリリースして、5ヶ月連続リリースを締め括った。また、7月6日(土)7日(日)にノエビアスタジアム神戸、7月20日(土)21日(日)に横浜スタジアムで、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー「ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~」を開催した。10月には世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。2023年12月から2024年3月にかけて行ったツアー「The White Lounge」を映画化して9月に「The White Lounge in CINEMA」として全国公開すると、興行収入17億円を突破、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録している。10月から11月にかけて世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。

