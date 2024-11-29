〈OUTDOOR PRODUCTS〉と〈BLUE BLUE〉の初となる別注デイパックが発売

株式会社 聖林公司

オリジナルワッペンやデニム素材の引手を採用し、シンプルながら特別感のあるデザインに仕上げました。耐久性と軽量性を兼ね備えた実用性の高い一品です。

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■BBワッペン デイパック MEDIUM

プライス: \7,700

カラー: BURGUNDY, NAVY,BLACK

サイズ: ONE（325×380×125mm（幅×高さ×マチ）容量15.4L）

■BBワッペン デイパック LARGE

プライス：\9,900

カラー：BURGUNDY, NAVY, BLACK

サイズ：ONE（380×460×200mm（幅×高さ×マチ） /容量35.0L）

〈アウトドアプロダクツ〉の定番デイパックをベースにした別注モデルが登場。耐久性に優れた米国インビスタ社の「CORDURA(R)（コーデュラ）ナイロン」を採用し、2枚の生地パーツで構成されたシンプルな作りながらも、軽量かつ耐摩耗性や耐水性に優れた機能性を実現しています。ファスナーには信頼性の高いYKK製を使用。

1970年代誕生以来、基本設計をほとんど変えずに愛されるミニマルデザインに〈ブルーブルー〉オリジナルワッペン「BB」を配し、ファスナー引手にはデニムパンツのベルトループをイメージしたオリジナルパーツを採用しました。

さらに〈ブルーブルー〉オリジナルの「BLUE TODAY」缶バッジが付属。性別や年齢を問わず、さまざまなシーンで活躍する、実用性とデザイン性を兼ね備えたバックパックです。（※缶バッジは3色の中からランダムで1つ付属します。）

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1973年、アメリカ西海岸ロサンゼルスにて「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いからOUTDOOR PRODUCTSはスタートしました。

そして1970年代後半に考案されたのが、ブランドの代名詞ともいえる"452U"。シンプルで軽量かつ丈夫な作りは全米の若者たちの心を掴み、瞬く間にデイパックのスタンダードとしての地位を確立しました。

現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなど、多岐にわたる日用品を展開するライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されています。

「BLUE BLUE」は1980年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。

身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーにこだわり、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。

■発売開始日

2024年11月27日

■展開店舗

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/outdoorproducts_blueblue.aspx)

・HOLLYWOOD RANCH MARKET (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)（03-3463-5668）

・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/) （078-954-8812）

・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) （045-663-2191）

・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/) （092-282-2251）

・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/) （093-561-0647）

・BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/) （075-253-0605）

・BLUE BLUE NAGOYA (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)（052-269-0422）

・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/) （058-201-2720）

・BLUE BLUE OSAKA (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)（06-6533-0103）

・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/) （022-748-7991）

・BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) （0476-32-6206）

・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/) （011-596-0818）

■特集ページ(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/outdoorproducts_blueblue.aspx)

■リリースページ

■BLUE BLUE ブランドサイト(https://www.hrm-eshop.com/blueblue)

■BLUE BLUE 公式サイト(https://www.bluebluetokyo.com/)

■BLUE BLUE オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/blue_blue_official/)

■リリースに関するお問い合わせ先

株式会社 聖林公司プレス seilin-press@hrm.co.jp TEL 03-3461-9043

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