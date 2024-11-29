【大阪府堺市】ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園にて「クリスマスフェア」を開催

エー・ビー・シー開発株式会社

ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園 クリスマスフェア開催！！

素敵なクリスマスグッズが当たる抽選会やクリスマスデザインのかわいいワークショップなど、クリスマスならではの楽しいイベントを開催！ご家族そろってぜひご参加ください！

【クリスマス粘土キャンドルワークショップ】

開催日時：12/8(日)

粘土遊び感覚で作れる！クリスマスにぴったりなかわいいキャンドルを作ろう！

※先着30組様限定

【クリスマス抽選会】

開催日時：12/14(土)

クリスマスグッズがたくさん詰まった福袋や文房具、雑貨などが当たる抽選会！

※先着50組様限定

【クリスマス帽子をつくろう！】

開催日時：12/15(日)

サンタやトナカイのクリスマスにぴったりな可愛い帽子を作ろう！

※先着30組様限定

【来場プレゼント】

開催日時：12/1(日)～12/24(火)

「アクロン スマートケア」

冬のお洗濯に大活躍！アクロンスマートケアの本体440㎖と詰め替え820㎖のセットをプレゼント！

《開催概要》

クリスマスフェア

日時：2024年12月1日～12月24日

場所：ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園

イベントの詳細や参加方法はコチラ(https://abc-housing.asahi.co.jp/kinki/campaign/nakamozu/)から

《施設概要》

名 称：ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園

主 催：朝日放送グループホールディングス株式会社

エー・ビー・シー開発株式会社

株式会社朝日新聞社

住 所：大阪府堺市北区中百舌鳥町3-428

公式HP：https://abc-housing.asahi.co.jp/kinki/park/nakamozu.html

アクセス：地下鉄御堂筋線「なかもず」駅 1番出口を上がり南へ

＼「ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園」について／

当施設は地下鉄御堂筋線「なかもず」駅から東へ300m、池の上につくられた水上住宅展示場です。19棟※の様々な特徴のモデルホームが立ち並び、モデルホーム見学はもちろん、キャラクターショーやワークショップなどの楽しいイベントも毎月実施しております。ぜひご家族でご来場ください。

※（2024年11月25日現在）

【本件に対するお問い合わせ】

エー・ビー・シー開発株式会社 ハウジング関西営業部 担当：河合・岩根

大阪府大阪市福島区福島6-20-12 TEL：06-6451-5911

abcd-osaka@abc-housing.co.jp