【大阪府堺市】ABCハウジング 美原住宅公園にて「クリスマスフェア」を開催
ABCハウジング 美原住宅公園 クリスマスフェア開催！！素敵なクリスマスグッズが当たる抽選会やクリスマスデザインのかわいいワークショップなど、クリスマスならではの楽しいイベントを開催！ご家族そろってぜひご参加ください！
【クリスマス抽選会】
開催日時：12/7(土)
クリスマスグッズがたくさん詰まった福袋や文房具、雑貨などが当たる抽選会！
※先着50組様限定
【クリスマスアドベントカレンダーづくり】
開催日時：12/8(日)
好きな絵を描いてオリジナルのアドベントカレンダーを作ろう！
※先着30組様限定
【クリスマススノードームを作ろう！】
開催日時：12/15(日)
シールで自由にレイアウト！LEDで７色に光るスノードームが作れます！
※先着30組様限定
【来場プレゼント】
開催日時：12/1(日)～12/24(火)
「アクロン スマートケア」
冬のお洗濯に大活躍！アクロンスマートケアの本体440㎖と詰め替え820㎖のセットをプレゼント！
《開催概要》
クリスマスフェア
日時：2024年12月1日～12月24日
場所：ABCハウジング 美原住宅公園
イベントの詳細や参加方法はコチラ(https://abc-housing.asahi.co.jp/kinki/campaign/mihara/)から
《施設概要》
名 称：ABCハウジング 美原住宅公園
主 催：朝日放送グループホールディングス株式会社
エー・ビー・シー開発株式会社
株式会社朝日新聞社
住 所：大阪府堺市美原区青南台2-1-10
公式HP：https://abc-housing.asahi.co.jp/kinki/park/mihara.html
アクセス：近鉄長野線「富田林」駅
または南海高野線「北野田」駅から近鉄バス「木材団地」停留所下車
＼「ABCハウジング 美原住宅公園」について／
当施設は、国道309号線「木材団地」交差点前、西と東で2つの会場がある住宅展示場です。
10棟※の様々な特徴のモデルホームが立ち並び、モデルホーム見学はもちろん、キャラクターショーやワークショップなどの楽しいイベントも毎月実施しております。ぜひご家族でご来場ください。
※（2024年11月25日現在）
【本件に対するお問い合わせ】
エー・ビー・シー開発株式会社 ハウジング関西営業部 担当：河合・岩根
大阪府大阪市福島区福島6-20-12 TEL：06-6451-5911
abcd-osaka@abc-housing.co.jp