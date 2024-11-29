【CLASKAの福袋2025】人気キャラクター「MAMBO（マンボ）」＆オリジナル雑貨のお得な福袋2種を個数限定発売！
株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、「CLASKAの福袋 2025」をCLASKA ONLINE SHOPにて12月13日（金）午前11時より個数限定販売いたします。
毎年好評の CLASKA の福袋。昨年に続き、今年も2種類の福袋をご用意しました。
普段の暮らしで活用できるファッション小物・生活雑貨を中心に、様々なアイテムを詰め合わせてお届けします。
<福袋１.＞限定50個！ 1万円福袋
「1万円 福袋」11,000円（税込み）限定50個
人気のグラスポットやカッティングボード、タオルセット、そして普段のお買い物に便利なMAMBOのレジかごトートなどが入った福袋です。
スーパーのレジかごが入る、ビッグサイズのポケッタブルレジかごトート
1万円 福袋 中身の例
ポケッタブルレジかごトート × 1点
ドーのグラスポット × 1点
カッティングボード × 1点
D ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル × 各1点
G&S DO ナイロンキルティング 丸型ポーチL × 1点
G&S DO ナイロンキルティング フラットポーチL × 1点
アームウォーマー PAO × 1点
※商品のカラーは写真と異なる場合がございます。
＜福袋２.＞限定250個！ MAMBOグッズが詰まった5千円福袋
「MAMBO 5千円 福袋」 5,500円（税込み） 限定250個
CLASKAのオリジナルキャラクター「MAMBO」のフェイスタオルやマグカップ、寒い季節に欠かせないネックウォーマーやスマホ対応手袋など魅力的なアイテムが詰まった福袋です。
左）2WAYトート 右）フリースネックウォーマー（大人用） ※ぬいぐるみは入っていません
スマホ対応の手袋
MAMBO 5千円 福袋 中身の例
MAMBO 2WAYトート ごろ寝 × 1点
MAMBO&B.B. フェイスタオル × 各1点
MAMBO&B.B. マグ × 1点
MAMBO スマホ対応手袋 × 1点
MAMBO フリースネックウォーマー（大人用） × 1点
MAMBO マーカー付きマグネットメモ × 1点
※仕様が異なる場合がございます。
「CLASKAの福袋 2025」
＜販売期間＞
2024年12月13日（金）午前11時より販売スタート。売り切り次第終了いたします。
※お1人様につき各1点限りとさせていただきます。
※ご注文後のキャンセル・返品は承りかねます。お支払い方法で銀行振込はお選びいただけません。
＜販売店舗＞
CLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)
＜発送について＞
12月18日（水）以降に順次出荷させていただきます。年末年始は混雑のため平常よりお届けに日数がかかる可能性が高く、日時指定を承りかねます。
＜実店舗での福袋販売について＞
実店舗「CLASKA Gallery & Shop "DO"」での福袋の取り扱いやご予約方法については、店舗ごとに異なります。 詳細は、ご希望の店舗へ直接お問い合わせをお願いいたします。
CLASKA Gallery & Shop "DO"店舗一覧(https://www.claska.com/brand/do/#shoplist)