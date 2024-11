BIGBILL 50%OFF！WINTER SALE 開催中！

株式会社ブランチ・アウト アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、運営するファッションECサイト『BO-STYLE(ビーオースタイル)』にてBIGBILL全商品が50%OFFになるWINTER SALEを開催中です!この機会をお見逃しなく![画像: https://prtimes.jp/i/78611/190/resize/d78611-190-e9f14ab6ceb6dd9c4b27-0.png ]【WINTER SALE詳細】開催期間:11/22(金)~12/12(木)URL:https://bo-style.com/item?brand_id=3&order_by=1&sold=1&utm_source=newsletter20241122【BIG BILL】 1946年にCharles Audetによって設立されたBIG BILLはカナダでナンバーワンのワークウェアブランドです。「BE PROUD OF WHAT YOU WEAR.」を掲げ60年以上に渡って高品質な商品を生産してきたBIG BILLは信頼と誇りを持って着用されています。BIG BILL日本版公式Instagram:@bigbill_jp(https://www.instagram.com/bigbill_jp/)【ブランチ・アウトについて】ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/【会社概要】会社名 : 株式会社ブランチ・アウト設立 : 1997年7月代表者 : 代表取締役社長 大谷 真一所在地 : 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F事業内容 : 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)