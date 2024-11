【11/29雑誌発売】最高峰のカラーを追求し、進化し続ける二人が最新のクリエイションを公開！『PREPPY(プレッピー)』2025年1月号「自分の未来は自分でつくる！美容師の未来計画2025」。

株式会社ヘリテージ『PREPPY』2025年1月号/表紙

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『PREPPY(プレッピー)』の2025年1月号「自分の未来は自分でつくる!美容師の未来計画2025」が11/29発売となります。

『PREPPY』2025年1月号/巻頭特集「mind your own business」『PREPPY』2025年1月号/巻頭特集「mind your own business」

PREPPY1月号の表紙・巻頭SPECIAL「mind your own business」は、『ザ・スリック』の樗木佑太さんと『ペレ』RYUSEIさんが登場。最高峰のカラーを追求し、進化し続ける二人が最新のクリエイションを公開! 互いをリスペクトする理由やクリエイションのこと、2025年の未来予測についてまでインタビューしました。

『PREPPY』2025年1月号/特集「自分の未来は自分でつくる!美容師の未来計画2025」

今号の特集テーマは「自分の未来は自分でつくる!美容師の未来計画2025」。

第一特集は「前原穂高(Violet)未来計画のヒント」。トレンドサロンとして美容業界をリードする『バイオレット』代表の前原穂高さんは、綿密な事業計画書を策定し、それに沿ったサロン運営を展開。今回はその一部をご紹介しつつ、未来をどのように描いているかお聞きしました。

第二特集は「気になるあの美容師の未来計画2025」。どのような美容人生を描けばよいのかを、『レコ』内田聡一郎さん、『アマ トウキョウ』間嶋崇裕さん、『アリー』NANAMIさん、『ケノミカ』維駒さん、の4人にインタビュー。

第三特集「#ママ美容師のライフプラン」。女性の未来計画には、結婚や出産……女性ならではのライフイベントが大きく関わってきます。女性美容師として、ひとりの女性として、出産後、どう働き、どんな未来を描いているのか、ふたりのママ美容師に聞いてみました!

『PREPPY』2025年1月号/第四特集「POWER WORD & HAIR」『PREPPY』2025年1月号/第四特集「POWER WORD & HAIR」

第四特集は「POWER WORD & HAIR」。2025年のトレンドを象徴する究極のパワーワード&ヘアを、感度の高い美容師7名の回答と、それを落とし込んだヘアでご紹介します。

特別企画「iii寺村優太 × COA青木大地 が考えるインバウンド集客」では、インバウンド需要が無視できない今、外国人客を取り込むのは是が非か? 予約の取れない美容室として絶大な人気を誇る『コア』青木大地さんと現役美容師でありながら、美容室プロデュースなど幅広い活動を行うiiiの寺村優太さんが、「インバウンド美容」の可能性を語ります。

▼ 雑誌情報

誌名:PREPPY1月号 Vol.353

タイトル:「自分の未来は自分でつくる!美容師の未来計画2025」

発売日:11月29日

定価(税込):1,870円

発行:株式会社ヘリテージ



▼『PREPPY(プレッピー)』とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。美容師のデザイン力、接客術、スタッフ教育からサロン運営に至るまで、サロンワークに今すぐ役立つ情報が満載。毎号人気美容師が旬のテクニックをご紹介。売れっ子美容師になるためのヒントがいっぱいです。

