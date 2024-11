【11/29雑誌発売】『Men′s PREPPY(メンズプレッピー)』2025年1月号「2025年ネクストトレンドの旅　～2025：a next trend odyssey ～」

株式会社ヘリテージ『Men’s PREPPY』2025年1月号/「2025年ネクストトレンドの旅 ~2025:a next trend odyssey ~」

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』2025年1月号「2025年ネクストトレンドの旅 ~2025:a next trend odyssey ~」が11/29発売となります。

2025年ネクストトレンドの旅 ~2025:a next trend odyssey ~

新しく迎える年を前にワクワクするのは、まだ見たことのない景色に出会える期待があるから。振り返れば今年も、たくさんの「これまで見たこともない」新しいヘアデザイン、新たなプロダクトがヘア業界をにぎわせてくれました。さて、来年はどうでしょうか。ナニが来るのか。そして、どこへ向かうのか。ヘアトレンドの半歩先を見つめるヘアスタイリストの皆様と一緒に考えてみたいと思います。新しい年の到来が待ち遠しくなる、まだ見ぬスタイルをお楽しみに!

▼CONTENTS

【特集】

特集:2025年 ネクストトレンドの旅/2025: a next trend odyssey

ヌマタユウト(MERICAN BARBERSHOP)、Ryutaro(Nu:v)、齋藤正太(syn)、堀 雄大(RETØUCH by fifth)、東 良亮(MEN'S GROOMING SALON by KAKIMOTO ARMS AZABUDAI HILLS)、仲嶺涼真(MEN'S GROOMING SALON by KAKIMOTO ARMS AOYAMA)、渡部喜子、原田 忠(資生堂)、吉田奈津樹(KINGSMAN TOKYO GROUP)、稲葉大輔(YAURAN)

【SPECIAL INTERVIEW 】

TWS

【With Cuff Look】

高橋恭平(なにわ男子)

【Regular企画】

THE MONOCHROME DAICHI(WWTALKS)/NEXT BIG THING 束-sok-/Men's Beauty Topics#1/HAIR AND FASHION 世良田奏大(HEAVENS)×雪丸秀隆(YUKI)/TREND HAIR 鬼澤駿天(boucle)/あの人、あのサロンのあの技が見たい! DAISUKE(MAGNOLiA)/LOCAL BARBER 輪島隆太朗(BARBER SHOP CROWN)/MP ENTERTAINMENT DREAM BOYS/072 NEXT New Comers ZENJIRO(JURK)/School Snap Shooting/Love At First Sight/Up To Date Products & Information/BEST5

【MP通信】

073 私の気になるあの人。岩屋 真(NOOS)×内田聡一郎(LECO)/075 KILLER WARDROBE FUMIYA(OLTA)/076 シネマ・サロン 中山純二(I am...)/077 IMAGE BOARD/078 メイク男子図鑑 中澤海翔(MINX ginza)/079 Assistant Diaries 長島吏紅、小原隼人(RETØUCH by fifth)/080 TALKING HEADS 中島 翔(is by fifth)

【新連載】

物語る、リーダー。/高橋伸一(株式会社ヒカリ 代表取締役社長)

新連載:韓国メイクレッスン企画 K STYLE MAKEUP LESSON

VOL.1 韓国リアルメンズメイク/jina(G.N.M.GUNHEE&MUJIN)

▼ 次号予告

次号、2025年2月号はメンズヘア業界のプロフェッショナルにまつわる「道具」を大特集。日々のサロンワークを支えるプロの道具。それらが選ばれる理由、使う人と道具の関係、最新プロダクト事情まで、さまざまな角度から道具にスポットを当てて取材、お届けします。

▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2025年1月号 Vol.259

タイトル:2025年ネクストトレンドの旅 ~2025:a next trend odyssey ~

発売日:2024年11月29日

価格(税込):1,870円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

