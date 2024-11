IZUTSUYAとTOKYO EPIC、縦型ショート動画に特化した配信プラットフォームの共同開発を発表！

株式会社IZUTSUYA

株式会社IZUTSUYA(本社:東京都中央区、代表取締役:石井寛人、以下「IZUTSUYA」)と株式会社TOKYO EPIC(本社:東京都港区、代表:和田亮一、以下「TOKYO EPIC」)は、スマートフォンに特化した縦型ショートアニメ専門配信プラットフォーム「PocketANIME」のβ版を2025年2月リリースに向け、共同で開発を開始したことをお知らせいたします。

プラットフォーム開発への共同挑戦

「PocketANIME」は、スマートフォンに最適化された縦型フォーマットのショートアニメ専門配信プラットフォームです。

「PocketANIME」では、2分以内に完結するショートアニメシリーズを中心に、視聴者が手軽に楽しめるコンテンツを提供します。特に、世界中のZ世代をターゲットに、いつでもどこでもスマートフォンで簡単に視聴できるという利便性を追求しました。この試みは、スマートフォンやSNSでのコンテンツ消費が急速に増加する昨今の市場動向を反映したものとなっております。

3Dアセットやマーカーレスモーションの活用による新しい映像体験

IZUTSUYAは、「PocketANIME」の共同開発にとどまらず、新しい時代におけるコンテンツ制作にも注力します。

IZUTSUYAは3Dアセットアーカイブ x 販売プラットフォーム「3Dasset.io」を運営しており、コンテンツ制作において、3Dスキャンされた実データを活用することで、よりリアルかつ今までにない映像表現の実現を支援してます。

TOKYO EPICが有する高品質なアニメ制作ノウハウと、IZUTSUYAの持つ高精度な3Dスキャンデータやスキャン技術を組み合わせることによって、これまでにないリアルで没入感のあるショートアニメを、安価かつ効率的に制作可能となります。

この取り組みにより、クリエイターは制作費用や作業時間を大幅に削減でき、その創造力を最大限に発揮し、高品質なアニメーション製作を目指すことができるようになります。

特にこのプロジェクトでは、ショート動画制作において3Dアセットの巨大な潜在能力を解き放つことを期待しています。スマートフォン視聴者に対し、臨場感溢れる新たな映像体験の提供を目指しています。

例:希少な植物の3DデータIZUTSUYAの提供するマーカーレスモーションキャプチャーシステム(https://www.official.hinata-nft.com/ar51/)

グローバル市場への挑戦

IZUTSUYAはTOKYO EPICとともに、「PocketANIME」をβ版ローンチ時から多言語対応を行い、グローバル市場をターゲットに事業を展開していくことを狙っていきます。

Z世代を中心とした若年層においては、スマートフォンでの視聴習慣の定着と、短時間で楽しめるエンターテインメントへの需要の高まりを背景に、彼らの生活の中心であるスマートフォンで簡単にアクセスできる高品質なショートコンテンツを提供することにより、世界中の視聴者を魅了することを目指します。

また、PocketANIMEに名を連ねるショートアニメは、日々進化していく生成AIとの掛け合わせることにより、新しいアニメ体験の文化を創出します。

生成AIクリエイターによる出力

さらには、日本のアニメクリエイターだけでなく、海外のクリエイター・プロデューサーを迎え入れ、グローバル市場を狙えるチーム作りと、短時間でインパクトのあるストーリーテリングを実現するための柔軟な制作体制を構築します。その一端として、あらゆる生成AIを取り入れ活用していくことで、固定概念や既成コンテンツにとらわれない、より自由な創作活動を目指します。

また、3Dスキャンデータの活用範囲をさらに広げ、より革新的な映像表現に挑戦していくことで、アニメ業界全体の進化に寄与していきます。

私たちは、世界中のクリエイターや企業と連携し、新しい文化を創り上げることを目指しています。

これまで多くのスタッフや専門技術を結集して制作され、連綿と受け継がれてきたアニメーション制作の技術を、現代のデジタル技術・AI技術と融合させることで、もっと広く、多くのクリエイターに気軽に親しんでもらうことを期待しています。

今や『アニメといえば日本』と言われるほど、日本のアイデンティティとして確立したアニメーション文化。その日本の中心である「TOKYO」の名を背負って、アニメコンテンツ業界に新たな風を吹き込んでいきたいと考えています。これからの展開にどうぞご期待ください。

株式会社TOKYO EPICについて

所在地:東京都港区

代表取締役:和田亮一

HP:https://www.tokyo-epic.com/

FROM JAPAN TO THE WORLDを掲げ、IPコンテンツの制作、プロモーションを行う。

映像制作、Robloxでのオリジナルコンテンツ制作、Webtoon原作開発など

世界に新体験をもたらすべく、「PocketANIME」のプラットフォーム開発、オリジナルコンテンツ制作に乗り出す。