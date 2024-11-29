Givin′ Back株式会社の田中が共同代表した生成AI EXPO の累計参加者数が3,000名を超えました。
■生成AI EXPO とは
地域住民を対象に生成AIを定着するために、開催したオンラインと現地の両面で実施したイベントになります。
過去に犬山市、名古屋市、愛知県、岐阜県、静岡県（サイドイベント含む）で実施を行いました。
弊社、Givin' Back株式会社取締役である田中悠介が発起人として開催しました。
■対象
生成AI-EXPOin犬山 配布チラシ（表面）
生成AI-EXPOin犬山 配布チラシ（裏面）
田中の役割：発起人兼代表
会場：
・犬山市民交流センターフロイデ
・オンライン
開催日：2023年12月10日
参加者：307名
報告URL：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000131878.html
生成AI EXPO in名古屋バナー
【第２回】生成AI EXPO in 名古屋
田中の役割：共同代表
会場：
・イオンモールナゴヤドーム前
・名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
・オンライン
開催日：2024年5月6日
参加者：約1,000名
報告URL：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000131878.html
生成AI EXPO in東海バナー
【第３回】生成AI EXPO in 東海
田中の役割：共同代表
会場：
・テクノプラザ ものづくり支援センタープラザホール
・犬山市民交流センター フロイデ
・FabCafe Nagoya
・オンライン
開催日：2024年11月15日～17日
参加者数：約1740名(サイドイベント込み。現地参加者、オンライン含む)
メインイベント：746名
報告URL：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000131878.html
多くの協力者様、参加者のお陰で、生成AIの定着に向けて確実に多くの方々へ、生成AIの学びや気づきを提供できたかと存じます。
改めて、ご参加くださり御礼を申し上げます。
【会社概要】
代 表：代表取締役 CEO 木下 直美
創 立 日：2022年2月17日
本 社：〒107-0061 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F
事業内容：
多様性を重視したキャリア開発・コンサルディング事業
組織開発：企業内研修・セミナー
人材開発：キャリア開発、女性管理職育成、生成AI活用
人事制度設計：IPO前制度設計
U R L ：https://givinback.co.jp/