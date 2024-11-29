キティ、キキララ、マイメロ、P＆Jのかわいい塗り絵が満載『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』12月発売
グラフィック社は、書籍『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』を、2024年12月に発売いたします。
『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』書影
サンリオの中でも特に人気のある４キャラクターが１冊に！
世界的に大人気のサンリオキャラクター、ハローキティ、リトルツインスターズ（キキララ）、マイメロディ、そしてパティ＆ジミーの塗り絵ブックが新しいカバーになって登場。塗り絵本でも大人気のイラストレーター布川愛子さんとサンリオがコラボし、本書のために描きおろした1冊です。
巻末にポストカード塗り絵もあり、懐かしさを感じる大人から、子供までみんなが一緒に楽しめます。
◆イメージ
＜著者プロフィール＞
布川愛子
イラストレーター。紙ものなどを扱うブランド “ai” デザイナー。2005年、東京芸術大学美術学部デザイン科卒業。広告、書籍装画、ステーショナリー、雑誌、絵本などを中心に活動。海外のクライアントワークもてがける。著書に作品集『HOLIDAY 布川愛子 ART WORKS』（玄光社）、『Four Seasons かわいいものいっぱいの塗り絵ブック』、『Present すてきなギフト柄がいっぱいの塗り絵ブック』（グラフィック社）などがある。
＜書籍情報＞
『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』書影
書名：サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版
著者：布川愛子
発売日：2024年12月
仕様：B4変形 並製 総80頁
定価：1,650円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3999-0
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139992/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18070340/
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ISBN：978-4-7661-3448-3
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766134486/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/16529495/
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仕様：B5変形 並製 総224頁
定価：2,640円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3189-5
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766131894/
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