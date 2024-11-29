キティ、キキララ、マイメロ、P＆Jのかわいい塗り絵が満載『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』12月発売

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株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』を、2024年12月に発売いたします。



『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』書影

サンリオの中でも特に人気のある４キャラクターが１冊に！

世界的に大人気のサンリオキャラクター、ハローキティ、リトルツインスターズ（キキララ）、マイメロディ、そしてパティ＆ジミーの塗り絵ブックが新しいカバーになって登場。塗り絵本でも大人気のイラストレーター布川愛子さんとサンリオがコラボし、本書のために描きおろした1冊です。


巻末にポストカード塗り絵もあり、懐かしさを感じる大人から、子供までみんなが一緒に楽しめます。


◆イメージ










＜著者プロフィール＞


布川愛子


イラストレーター。紙ものなどを扱うブランド “ai” デザイナー。2005年、東京芸術大学美術学部デザイン科卒業。広告、書籍装画、ステーショナリー、雑誌、絵本などを中心に活動。海外のクライアントワークもてがける。著書に作品集『HOLIDAY 布川愛子 ART WORKS』（玄光社）、『Four Seasons　かわいいものいっぱいの塗り絵ブック』、『Present すてきなギフト柄がいっぱいの塗り絵ブック』（グラフィック社）などがある。


＜書籍情報＞



『サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版』書影

書名：サンリオキャラクター塗り絵ブック Smile! 新装版


著者：布川愛子


発売日：2024年12月


仕様：B4変形　並製　総80頁


定価：1,650円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3999-0


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766139992/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18070340/





＜好評関連書籍＞



『'90s～2010s サンリオのデザイン』書影

書名：'90s～2010s サンリオのデザイン


編集：グラフィック社編集部


監修：株式会社サンリオ


発売日：2020年12月


仕様：B5変形　並製　総224頁


定価：2,640円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3448-3


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766134486/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/16529495/






『'70s&'80s サンリオのデザイン』書影

書名：'70s&'80s サンリオのデザイン


編集：グラフィック社編集部


監修：株式会社サンリオ


発売日：2019年4月


仕様：B5変形　並製　総224頁


定価：2,640円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3189-5


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766131894/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/15853757/





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