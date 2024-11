「DROOLY」初の催事出店！“チーズ with ハニー”がコンセプトの大人気のブランド【DROOLY(ドローリー)】が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、12月4日（水）から期間限定出店！

株式会社シュクレイチーズにハチミツをかけて楽しむクマ“ドローリー”。そんな“ドローリー”がオススメする組合せをスイーツにして、皆様にお届け。甘い香りとともに、絶品スイーツを是非お楽しみください。「DROOLY(ドローリー)」は、蜂蜜の甘さとチーズの塩味が織りなす美味しさが癖になる、大阪で大人気のブランドです。まるでハチの巣のような可愛らしい見た目が魅力の『ハニーチーズケーキ』は、一口食べればとろけるようなクリーミーさと、ほんのりとした蜂蜜の甘さが絶妙に広がります。ケーキの他にもパウンドケーキやフィナンシェなど、“チーズ with ハニー”の魅力が詰まった商品をご用意してお待ちしております!この機会をどうぞお見逃しなく![画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-dbc9c6ffd0146e82d00a-0.jpg ]ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。(チーズ中カマンベール12%以上使用)1ホール:1,944円(税込)※冷凍商品/各日数量限定販売[画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-05586453db5c78711570-1.jpg ]<店舗情報>DROOLY(ドローリー) ジェイアール名古屋タカシマヤ出店期間:2024年12月4日(水)~2024年12月23日(月)住 所:〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ B1Fウィークリースポット営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる季節限定商品パウンドケーキ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕[画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-0812b73e88e040a17872-2.jpg ]クリーミーなカマンベールと相性抜群な蜂蜜にスペイン産のクーベルチュールチョコレートを合わせた季節限定のパウンドケーキ。チーズの塩味と蜂蜜の⽢味の中にほんのりと優しくカカオを感じるこの季節にしか味わえないお味をお楽しみください。(チーズ中カマンベール70%以上)※各日数量限定販売1個入:1,404円(税込)フィナンシェ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕[画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-529e026daf6830ee7b0f-3.jpg ]クリーミーなカマンベールと相性抜群の蜂蜜にスペイン産のクーベルチュールチョコレートをあわせた季節限定のフィナンシェ。チーズの塩味と蜂蜜の⽢味の中にほんのりと優しくカカオを感じるこの季節にしか味わえない新鮮な組み合わせをお楽しみください。(チーズパウダー中カマンベール75%以上使用)5個入:1,296円(税込)定番商品フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕[画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-a53ee846954f7709e72a-4.jpg ]コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)5個入:972円(税込)10個入:1,944円(税込)14個入:2,722円(税込)クッキー〔カマンベール with ハニー〕[画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-4ca6dcf83e669a7f244d-5.jpg ]クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。(チーズパウダー中カマンベール75 %以上使用)10枚入:1,080円(税込)20枚入:2,160円(税込)パイサンド〔チェダー with ハニー〕[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-589d5f37bc5e995e3584-6.jpg ]さわやかな酸味のチェダーと相性抜群の蜂蜜の香りと、香ばしく焼き上げたパイのハーモニーを楽しめるパイサンド。サクサクの食感のたびにひろがる香りをお楽しみください。(チーズパウダー中チェダー66%以上使用)4個入:1,134円(税込)8個入:2,268円(税込)アソートボックス[画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-dd1a09f71c7761e670bf-7.jpg ]たくさんのチーズと蜂蜜の香りと味のマリアージュの、ちょっと大人でやさしいハーモニーを楽しめるDROOLY自慢のアソートボックスです。Mサイズ (16入:フィナンシェ6個、クッキー6枚、ガレット4個) 3,240円(税込)Lサイズ (30入:フィナンシェ8個、クッキー16枚、ガレット6個) 5,400円(税込)ブランドロゴ&ストーリー[画像9: https://prtimes.jp/i/16051/1180/resize/d16051-1180-5a1fc7f494e31eda6692-8.jpg ]ぼくはクマ。なまえはドローリー。お気に入りのチーズの食べかた。ハチミツをドロっとかけて食べる。いろんなチーズとハチミツの甘い香り。ゴルゴンゾーラもカマンベールも、それだけでちょっと大人で、やさしい味。みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。常設店舗情報店舗名称:DROOLY 阪神梅田本店住 所:〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 B1問い合わせ:06-6345-2853営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる<公式ホームページ>https://drooly.jp/<公式X(旧ツイッター) > https://x.com/DROOLY_PR/<公式インスタグラム> https://www.instagram.com/drooly_jp_official/会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ