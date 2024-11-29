家庭用一部商品価格・容量改定のお知らせ

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、2025年3月1日（土）納品分より、スティック45品種、インスタントコーヒー（調整品含む）33品種、ス ティックブラック30品種、レギュラーコーヒー30品種、パーソナルタイプドリップコーヒー25品種、ポーションタイプ濃縮コーヒー/ティー9品種の価格改定、2025年3月3日（月）納品分よりスティック17品種の容量改定を実施します。

円安による為替影響も含めて、コーヒー豆をはじめとした各種原材料調達価格が高騰していることに加え、各種製造コストの上昇も重なり、企業努力でコスト増を吸収すべく取り組んでまいりましたが、全てを吸収することが困難であるため、一部商品での価格改定、容量改定を実施させていただきます。

今回の価格改定による対象商品の店頭価格の上昇幅は商品により異なりますが、15％～30％と推測しています。また、容量改訂品は10～12％程度の容量改定となります。

味の素AGFは、これからも安全で高品質な商品の提供と嗜好品市場の活性化に向けて一層努力してまいります。何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1.価格改定：対象商品一覧

《スティック 45品種》

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_1_2c7a7908cd2c581035180986627be52a.jpg ]

《インスタントコーヒー（調整品含む） 33品種》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_2_73a681e811d8850d5704382048510715.jpg ]

《スティックブラック 30品種》

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_3_88849b677098ec52bd3519d2915f18eb.jpg ]

《レギュラーコーヒー 30品種》

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_4_223c9a06bf0e27fe3cb9895dcaec73c1.jpg ]

《パーソナルタイプドリップコーヒー 25品種》

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_5_9c38d7268ab039113898df2ee03f0e50.jpg ]

《ポーションタイプ濃縮コーヒー/ティー 9品種》

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_6_5afc787a72178012a8358909ac79bb0f.jpg ]2. 容量改定：対象商品一覧

《スティック 17品種》

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/68_7_27173b36a7342dd37652bd4855a38d8f.jpg ]3. 実施時期：

価格改定：2025年3月1日（土）納品分※より

容量改定：2025年3月3日（月）納品分※より

※納品分：当社からの納品分