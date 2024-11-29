2024年も太田開催が決定！全日本大学バスケットボール選手権(インカレ)

群馬県太田市撮影：太田市

群馬クレインサンダーズ(https://g-crane-thunders.jp/)のホームタウン・太田市(https://www.city.ota.gunma.jp/)では「スポーツによる持続可能なまちづくり」を理念に掲げ、スポーツを通じた地域振興をすすめています。2023年4月に完成したオープンハウスアリーナ太田では、2023-24シーズンにおいてB.LEAGUE 第3位となる 平均入場者数 5,244名を記録。また、同施設には日本最大級の可動式センタービジョンや世界最高峰のサウンドシステムが導入されており、訪れた人に型破りなライブスポーツを提供しています。

このように、名実ともに太田市の新たな顔となり県内外から多くの注目を集めている同施設において、昨年度に引き続き全日本大学バスケットボール選手権(インカレ)の男子準決勝、3位決定戦、決勝戦の“FINAL ４”が開催されます。当日はキッチンカーの出店も予定しています。ぜひ冬の太田市で白熱の大学バスケを体感してみませんか。

撮影：太田市第76回全日本大学バスケットボール選手権大会【男子 FINAL ４】

日時 12月14日(土)、15日(日)

14日(土) 準決勝

第1試合 午後1時00分～

第2試合 午後3時30分～

15日(日)

3位決定戦 午前11時30分～

決勝戦 午後2時00分～

会場 オープンハウスアリーナ太田(群馬県太田市飯塚町1059)

主催 公益財団法人日本バスケットボール協会、一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟

後援 太田市・一財）太田市文化スポーツ振興財団ほか

大会スケジュール・チケット情報

大会スケジュール

大会公式HPをご覧ください。(https://jubf.jp/game/index/type/intercollege)

チケット情報

こちらからご覧ください。(https://jubf.jp/game/ticket/type/intercollege/y/2024/s/men)

オープンハウスアリーナ太田について

太田市HPをご覧ください。(https://www.city.ota.gunma.jp/site/home-town-ota/list8-282.html)

連絡先

太田市役所文化スポーツ部スポーツ振興課

Tel 0276-60-4123（土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）