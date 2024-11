【豪華8大付録！】『おえかきひめ1月（冬）号』の付録は、お出かけにも大活躍★　すみっコぐらしの「バッグ＆おえかきセット」

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2024年11月29日(金)に『おえかきひめ 2025年1月(冬)号』を発売いたしました。

『おえかきひめ』は、おえかきやぬりえ、めいろ、まちがいさがし、おりがみ、紙工作など、子どもたちに大人気の遊びを、かわいいキャラクターたちとたっぷり楽しめる雑誌です。

1月(冬)号は、豪華8大付録! イチオシの別冊ふろくは、「すみっコぐらしの バッグ&おえかきセット」。ホワイトボードを差し込むとパソコン型になる、楽しいしかけのバッグのほか、繰り返しおえかきできるホワイトボード&ペン、38種類のあそびシート・ぬりえを楽しむのにぴったりな色えんぴつ6本がセット。年末・年始のお出かけのお供にも、大活躍まちがいなしの一冊となっています。プレゼントにもおすすめです。

■イチオシ付録は、「すみっコぐらしの バッグ&おえかきセット」

アイドル衣装に身を包んだすみっコたちがかわいい、『おえかきひめ』オリジナルデザインのバッグ&文具セットです。

バッグには、楽しいしかけつき。バッグの裏にホワイトボードを差し込むと……、パソコン風に大変身! ホワイトボードペンで繰り返しおえかきを楽しめます。

ふわふわとんでいるすみっコたちがキュートな色えんぴつは、すみっコぐらしをぬるのにぴったりな6色セット(ちゃいろ、ももいろ、みずいろ、みどりいろ、きいろ、だいだいいろ)。キャラクターのぬりえシートも付録についています。

バッグに、色えんぴつやホワイトボード&ペン、38種類のあそびシート&ぬりえシート、折り紙などを全部入れられるので、お出かけ先や移動中にもお楽しみいただけます。

■バッグにも入れられる楽しい付録を大紹介!

▼わくわく★あそびシート&ぬりえシート

すみっコぐらしをはじめ、サンリオキャラクターズ、ぷにるんず、しろたんの知育あそびや、プリンセスのきせかえシールあそび、ぬりえや点つなぎなど、ときめくあそびが大充実。

ぬりえシートは、すみっコぐらし、リカちゃん、たまごっちの絵柄。

たっぷり38種類あるので、長く遊べます。

▼すみっコぐらし おりがみ

しろくま&ねこをかわいく折れます。

▼ポケピース おてがみメモ

『おえかきひめ』に「ポケピース」が初登場!

ピカチュウやピチュー、ポッチャマたちが楽しそうな絵柄のメモを折ると、封筒のような形に早変わり。付録のシールでとめたり、飾ったりすると、キュートな仕上がりに。

■本誌の内容

大人気のドレスシールきせかえをはじめ、リカちゃんのヘアアレンジやファッションを楽しめるシール遊びページもあります。

そのほか、花や宝石のシールを貼ってドレスデザインできるディズニープリンセスのぬりえや、

サンリオキャラクターズのさがし遊びなど、夢中になって遊べるページが盛りだくさんです。

■『おえかきひめ』のInstagram開設!

『おえかきひめ』や『らぶキャラ』、『おてがみひめ』などの雑誌・ムックの新刊紹介など楽しい情報をお届けします。

12月上旬には、『おえかきひめ』Instagram開設記念のプレゼントキャンペーンも実施予定。ぜひフォローして、続報をお待ちください。

おえかきひめ編集部【公式】Instagram(@gakken_oekakihime)

▶https://www.instagram.com/gakken_oekakihime/

※付録画像はイメージです。色やデザイン等は、実際のものと異なる場合があります。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 655688

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Disney

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)TOMY

[商品概要]

『おえかきひめ2025年1月(冬)号』

特別価格:1,199円(税込)

発売日:2024年11月29日

判型:AB版・48ページ

電子版:なし

雑誌JANコード:4910021090156

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/magazine/3602109015(https://hon.gakken.jp/magazine/3602109015)

