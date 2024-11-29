【約6,000億円の大型調達】Claude運営のAnthropicがAmazonより40億ドル調達！海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年11月18日～11月24日）

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AIシステムの安全性向上に取り組むIT企業Anthropicが、Amazonから約6,000億円（40億ドル）という巨額の資金調達を実施しました。国内最大級のスタートアップメディア「Uniqorns」（運営：株式会社エモリューションクリエイティブ 本社：福岡市、代表取締役：松石 圭介）が発表した2024年11月第4週（18日～24日）の海外スタートアップ資金調達額ランキングによると、同期間では半導体ファウンドリのGlobalFoundries（15億ドル）やインドのグローサリーデリバリー企業Zepto（3.5億ドル）なども大型の資金調達に成功。グローバルでは引き続き、AI・半導体関連企業への投資が活発な状況が続いています。

概要

【調査概要】

タイトル：【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年11月18日～11月24日）

集計期間：本レポートでは、2024年11月18日から2024年11月24日までのデータを集計しています。（2024年11月25日時点）

データの独自性：本レポートに掲載されている情報は、当社が独自に収集したデータに基づいており、各種集計はすべて当社のデータベースから行われています。

情報源：集計にあたり、主にプレスリリースやニュース記事を情報源として使用しています。

免責事項：本資料に掲載されている情報は、信頼できる情報源から作成されていますが、その内容の正確性や完全性について保証するものではありません。また、本資料に基づいて生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。

本資料は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や推奨を意図したものではありません。記載内容は予告なく変更されることがあります。

1位:Anthropic（US）

事業内容：大規模なAIシステムの安全性向上に重点的に取り組むITセキュリティおよび研究企業

資金調達額：40億ドル

投資家：Amazon

2位:GlobalFoundries（US）

事業内容：大量生産の集積回路を製造するフルサービスの半導体ファウンドリ

資金調達額：15億ドル

投資家：米国商務省

3位:Zepto（インド）

事業内容：日用品や食料品を10分以内に配達するe-grocery企業

資金調達額：3.5億ドル

投資家：Motilal Oswal

4位:Kong（US）

事業内容：APIマネジメントプラットフォーム

資金調達額：1.75億ドル

投資家：Tiger Global、Balderton、Teachers’ Venture Growthや137 Ventures、Andreessen Horowitz、Index Ventures、CRV、Sapphire Ventures、Notable Capital

5位:The Exploration Company（ドイツ）

事業内容：宇宙飛行士や貨物を宇宙ステーションに運ぶための再利用可能なカプセル「Nyx」の開発

資金調達額：1.6億ドル

投資家：Balderton CapitalとPlural、フランス政府系ファンドのFrench Tech Souverainete、ドイツのDeepTech & Climate Fonds

6位:HealthKart （インド）

事業内容：栄養プラットフォーム

資金調達額：1.53億ドル

投資家：ChrysCapital、Motila Oswal Alternates、Neo Group、A91 Partners

7位:Enfabrica（US）

事業内容：データセンターの構築

資金調達額：1.15億ドル

投資家：Arm Holdings, Samsung Electronics, Cisco Systems 、Atreides Management, Alumni Ventures, IAG Capital, Liberty Global Ventures, Sutter Hill Ventures, Valor Equity Partners

8位:Sarva Solutions（インド）

事業内容：高品質で費用対効果の高いリーガル・プロセス・アウトソーシング・サービスを提供

資金調達額：0.678億ドル

投資家：Peak XV Partners、Temasek、Elevar Equity、Elevation Capital、TVs Capital

9位:Lean Technologies（サウジアラビア）

事業内容：オープンバンキングプラットフォームを開発

資金調達額：0.675億ドル

投資家：General Catalyst、Bain Capital Ventures、Duquesne Family Office、Arbor Ventures

10位:Lightning AI（US）

事業内容：AI開発プラットフォーム

資金調達額：0.5億ドル

投資家：シスコ・インベストメント、J.P.モルガン、K5グローバル、NVIDIA

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【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年11月18日～11月24日）(https://uniqorns.jp/article/weekly-international-startup-funding-ranking-nov-18-nov-24-2024/)

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