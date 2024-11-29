Fm yokohama 84.7 Winter Campaign ″Hot Winter Magic ″ が12月1日(日) スタート！

横浜エフエム放送株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-e14bfe63a38f750a5a1a-0.jpg ]12月7日(土)からは、「KANAGAWA SUBARU presents Hot Winter Magic Report」がスタート！今年のキャンペーンカーは、神奈川スバルのSTRONG HYBRID初搭載の「新型クロストレック」！特別仕様にラッピングされたキャンペーンカーが神奈川県を中心に走り、さまざまなスポットからリポートをお届けします。また、12月21日(土)・22日(日)には「みなとみらいKINGDOM WINTER 2024」を開催！この冬もFMヨコハマと一緒にお楽しみください。【概要】Fm yokohama 84.7 Winter Campaign "Hot Winter Magic "■実施期間：2024年12月1日(日)～12月25日(水)■キャンペーンソング：楽曲：Our Xmas／アーティスト：有華[画像2: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-8c82220ea28ef0fee48c-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-340759c7e2492a59888a-2.jpg ]★★★有華コメント★★★こんにちは！シンガーソングライター有華でございます！この度、Fm yokohama 84.7 Winter Campaign "Hot Winter Magic"キャンペーンソングに「Our Xmas」を選んでいただき本当にありがとうございます。私の中でクリスマスは一年の中でも一番大好きな日で、そんな気持ちを歌に込めに込めたこの曲がラジオを通して届けることができるなんて。本当に光栄です。今年のクリスマスもそれぞれの楽しみ方で自由に楽しみましょうね！！KANAGAWA SUBARU presents Hot Winter Magic Report 2024今年の「Hot Winter Magic Report」は神奈川スバルのSTRONG HYBRID初搭載の「新型クロストレック」！特別仕様にラッピングされたキャンペーンカーが神奈川県を中心に走り、様々なスポットからリポートをお届けします。お楽しみに！[画像4: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-da88cacf2d5d12f89f93-3.jpg ]◆放送日時：2024年12月7日(土)～12月22日(日)［月曜～木曜］9:45～／16:00～［金曜］11:35～／16:00～［土曜］10:40～／15:26～［日曜］10:20～／14:03～〈リポーター〉/鈴木まひる、DJ帝、二ノ宮一馬(甘党男子)、横山胡桃〈提供〉神奈川スバル上記詳細は、こちらから ⇒ https://www.fmyokohama.co.jp/topics/11273FMヨコハマフリーマガジン「84.7Navi(ハチヨンナビ)Winter 2024」 今回のテーマは、「Fヨコで暖まろう」！スペシャル対談は、今年のウィンターキャンペーンソングアーティストで「Kiss & Ride」DJの有華と、小林大河！ そして「PRIME TIME」メンバー全員によるスペシャルトークセッションも！さらにチョコレートプラネットの松尾駿が「街角箱根Magazine どんだけ～」に登場するなど、この冬も内容盛りだくさんでお届けします！[画像5: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-680a210c4c2af95ad89a-4.jpg ]※配布先の詳細などは、12月1日以降、FMヨコハマのホームページをご覧ください。みなとみらいKINGDOM WINTER 2024〈日程〉2024年12月21日(土) 11:00～18:30、22日(日) 9:50～18:00〈会場〉クイーンズスクエア横浜1Fクイーンズサークル〈共催〉クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会12月21日(土)、22日(日)には、クイーンズスクエア横浜1Fクイーンズサークルで「みなとみらいKINGDOMWINTER 2024」を開催。公開生放送や、公開収録、アーティストライブな多彩なゲストが出演する2日間のイベントです。詳細は、12月2日(月)にＦＭヨコハマのホームページで公開します。[画像6: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-442ca06015f0d6a84c64-6.jpg ]FMヨコハマ[画像7: https://prtimes.jp/i/34658/363/resize/d34658-363-34029cd73ca2d1b397af-5.jpg ]FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。オフィシャルサイト： https://www.fmyokohama.co.jp/