『夢職人と忘れじの黒い妖精』のコラボカフェが12月17日より開催！　新作グッズやメニュー情報も必見!!

株式会社Ａ３

スマホゲームアプリ『夢職人と忘れじの黒い妖精』（以下、『ゆめくろ』）のコラボカフェが、2024年12月17日よりeeo Cafeにて開催！ 開催にあわせて新作グッズも登場し、11月15日より通販サイト「eeo Store online」でもお取り扱い中です!!

今回は、「フェアリーマリッジ」「名作？メリーバッドエンド」「召しませ、至高の夢を」「Deep Dreamエミリオ」の公式イラストがグッズ化。また、コラボカフェではイベントをイメージしたドリンク6種＆フード4種が販売されます。

グッズ購入特典やカフェメニュー注文特典も用意されていますので、どうぞお見逃しなく！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt761(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt761)

【グッズ販売＆コラボカフェ開催情報】

＜グッズ通販＞

■通販開始日：2024年11月15日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」

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＜コラボカフェ＞

■開催期間：2024年12月17日(火)～12月30日(月)

■開催場所：eeo Cafe（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階）

※コラボカフェ期間中は、開催店舗および通販サイトにて各種グッズを購入できます。

※席予約はeeo Cafe公式サイト（https://eeo.today/graffartcafe/）をご確認ください。

【公式イラスト使用】美麗なイベントビジュアルがグッズ化、6人の黒妖精と5人のマイスターが登場！

今回の『ゆめくろ』新商品には、イベント「フェアリーマリッジ」「名作？メリーバッドエンド」「召しませ、至高の夢を」「Deep Dreamエミリオ」の公式イラストを使用。

スパロウ、マチュ、リンドウ、ヤマネ、ジン、ティオ、メリーローズ、カナン、アデル、フォルクス、エミリオが登場し、彼らの甘美な魅力を味わい尽くせます！

【公式イラスト使用 グッズ一覧】

■ホログラム缶バッジ（全11種） ※ブラインド商品

■アクリルカード（全11種） ※ブラインド商品

■アクリルスタンド（全11種）

■コレクションスタンド（全4種）

■キャンバスボード（全4種）

■フレークシール5種セット（全3種）

※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

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ホログラム缶バッジ（全11種） ※ブラインド商品

魅惑的な美貌をとことん堪能！ ホログラム仕様でキラキラと輝く、直径5.7cmの缶バッジです。

黒妖精とマイスターたちがファンタジックにお部屋やカバンを彩り、眺めるたびに『ゆめくろ』の夢のような世界に没入できます♪

アクリルカード（全11種） ※ブラインド商品

神秘的な“オーラ”と圧倒的な“美”を放つ、約9cm×7cmのアクリルカード。黒妖精とマイスターたちの色香漂う表情に、ドキッと胸が高鳴ること間違いなしです！

やや厚みのあるカードなので、そのまま壁に立てかけるだけでオシャレに飾れます!!

アクリルスタンド（全11種）

※画像は一部商品のみ掲載

美麗なお顔や豪華な衣装をじっくり鑑賞できる、縦横最大15cmのアクリルスタンド。お出かけ先での推し撮りや、お部屋でのコレクションにぴったりです◎

スパロウ、マチュ、リンドウ、ヤマネ、ジン、ティオ、メリーローズ、カナン、アデル、フォルクス、エミリオの全11種がラインナップ！

コレクションスタンド（全4種）

※画像は一部商品のみ掲載

立体感があって見ごたえ抜群！ およそ横12cm×縦5cm×厚み1cmのコレクションスタンドは、自立可能なアクリル製の置き型アイテムです。

「フェアリーマリッジ」「名作？メリーバッドエンド」「召しませ、至高の夢を」「Deep Dreamエミリオ」の各イラストをたっぷり楽しめます。

キャンバスボード（全4種）

※画像は一部商品のみ掲載

まさに永久保存版！ 存在感あふれる約18cm×14cmのキャンバスボードです。

本物のキャンバス生地ならではの“質感”で、「フェアリーマリッジ」「名作？メリーバッドエンド」「召しませ、至高の夢を」「Deep Dreamエミリオ」の鮮やかなイラストをダイナミックに堪能できます！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

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フレークシール5種セット（全3種）

※画像は一部商品のみ掲載

縦横最大4cmのフレークシールは、5種1組の贅沢なセットアイテムです。

「フェアリーマリッジ＆Deep Dreamエミリオ」「名作？メリーバッドエンド＆Deep Dreamエミリオ」「召しませ、至高の夢を」の3種がラインナップ。スマホケースや手帳などに貼って、推しとの生活を満喫しましょう♪

【通販も対象】グッズ購入特典は限定ポストカード（全11種）

『夢職人と忘れじの黒い妖精』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全11種）をランダムで1枚プレゼント。

店舗および通販で購入した方が対象となりますので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください！

【フード＆ドリンク情報】『ゆめくろ』コラボカフェは12月17日より開催！

2024年12月17日～12月30日までeeo Cafeにて開催される『夢職人と忘れじの黒い妖精』のコラボカフェ。期間中は、アプリ内で実施されたイベントをイメージしたコラボドリンク6種＆フード4種が販売されます。

【ドリンク6種】

花嫁コーディネートドリンク／剣士のメリバコーヒー／召しませ、至高のレモンティー／Deep Dreamクリームソーダ／特別仕様の暗黒物質ドリンク／親愛のストロベリーホイップ

【フード4種】

フェアリーマリッジワッフル／メリーバッドガトーショコラ／おもてなしおやつプレート／Deep Dreamパンケーキ

【通販でもGET可能】メニュー注文特典は限定コースター（全11種）

【配布条件】

■コラボメニューのご注文1点につき1枚、コラボメニューを含むセットメニューをご注文で3枚プレゼント（いずれもランダムのため絵柄はお選びいただけません）。

■eeo Cafeもしくはeeo Store online（通販）にて「お持ち帰りお菓子（2個入り1セット）」をご購入でも、コースターをランダムで1枚プレゼント。

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt761(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt761)

惜しまれながらも、2024年11月19日12時をもってサービス終了となった『夢職人と忘れじの黒い妖精』。今回の新作アイテムをお迎えしたり、コラボカフェに足を運んだりして、作品との忘れられない思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

＜本記事に関する注意事項＞

◇画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◇コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になる場合がございます。

◇商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

◇カフェ利用・グッズ購入のタイミングによっては品切れ、完売している場合がございます。品切れ、完売の際はご容赦ください。

◇各種特典はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

◇その他の詳細については、eeo Cafe公式サイト（https://eeo.today/graffartcafe/）をご確認ください。

(C) GCREST, Inc.

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus