永遠の名品「MAYSALE」「MARY JANE」「BB」─マノロ ブラニクが生み出すタイムレスな美

ブルーベル・ジャパン 株式会社

マノロ ブラニクは、50年以上のキャリアを誇るシューデザイナーとして、その革新的なデザインと卓越した品質で世界中のファンを魅了しています。そのシューズは「マノロ」の愛称で親しまれ、シンプルさと洗練が共存するデザインは、あらゆる時代のワードローブに欠かせない存在となっています。

このたび、注目を集めるのは、マノロ ブラニクのアイコニックな3つのスタイル、「MAYSALE/メイセール」「MARY JANE/メリージェーン」「BB」。それぞれが持つ独自の物語とインスピレーションは、長年にわたり女性たちに愛されてきた理由です。

MAYSALE

ミュールの分野で革新を起こした「MAYSALE」は、1991年にアメリカのファッションデザイナー アイザック・ミズラヒのファッションショーのために特別にデザインされたものです。その後、シンプルながらもモダンなルックスで人気を博し、ミュールの定番スタイルとして確固たる地位を築きました。このデザインは、個性的でありながらエフォートレスな美しさを求めるすべての女性にフィットします。

MARY JANE

「MARY JANE」は、クラシカルなデザインとマノロ ブラニクの現代的な美学が融合した逸品。1994年秋冬コレクションで初登場して以来、多くの女性を虜にしてきました。その洗練されたシルエットは、ケイト・モスをはじめとする多くのセレブリティにも愛されています。このデザインは、過去の壮麗なスタイルへの敬意と未来のミニマリズムへの期待を体現しています。

BB

マノロ ブラニクの代名詞とも言える「BB」は、1950~60年代のファッションのアイコン、ブリジット・バルドーの洗練されたスタイルからインスピレーションを得て誕生しました。そのシンプルでエレガントなデザインは、2008年のデビュー以来、絶えず進化を続け、さまざまな素材やカラーで展開されています。このパンプスは、ファッションを超越したタイムレスな魅力を放ち続けており、デイリースタイルから特別な日の装いまで幅広く活躍します。

これら3つのスタイルは、ただのシューズではありません。歴史や物語、そしてマノロ ブラニクが大切にしてきた価値観を体現した「アート」そのものです。あらゆるシーンで装いに華やかさを添えるこれらの名品に、ぜひご注目ください。

ポップアップストア開催のお知らせ

2024年12月4日(水)から17日(火)まで、伊勢丹新宿店 本館2階にてポップアップストア「MANOLO SILHOUETTE/マノロ シルエット」を開催いたします。この機会に、マノロ ブラニクのタイムレスなデザインやこだわり抜かれたクラフツマンシップを間近で体感し、あなたにぴったりの一足を見つけてみてください。

【<MANOLO BLAHNIK>シルエットポップアップショップ】

会期:2024年12月4日(水)~12月17日(火)

住所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴/マノロ ブラニク

TEL:03-6380-0071

営業時間:午前10時~午後8時

また、現在、GINZA SIX店でも「MANOLO SILHOUETTE」にフォーカスした展開を行っております。

伊勢丹新宿店のポップアップとあわせて、ぜひ銀座店にもお立ち寄りください。

【MANOLO BLAHNIK GINZA SIX店】

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 2階 MANOLO BLAHNIK

TEL:03-6264-5514

営業時間:午前10時30分~午後8時30

About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人です。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けています。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得しました。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営しています。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開しています。

長年にわたり、マノロ・ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するThe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきた。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章(CBE)を贈りました。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」です。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求された。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介しています。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。

www.thearchives.manoloblahnik.com