【海外向け】EC 拡張アプリ「UR: Smart Sticky Cart」を、株式会社 UnReact がリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「UR: Smart Sticky Cart」をリリースしました。
「UR: Smart Sticky Cart」は、ストアにノーコードで追従カートを挿入を導入できるアプリです。
「UR: Smart Sticky Cart」を使用することで、ストアの利便性の向上が期待できます。
「UR: Smart Sticky Cart」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/sa-023-ur-sticky-cart-app?locale=ja
「UR: Smart Sticky Cart」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-023-ur-sticky-cart-app/guide
■「UR: Smart Sticky Cart」概要
「UR: Smart Sticky Cart」は、ストアにノーコードで追従カートを挿入を導入できるアプリです。
「UR: Smart Sticky Cart」を使用することで、ストアの利便性の向上が期待できます。
また、「UR: Smart Sticky Cart」は対応言語を英語として提供しているため、世界中のさまざまなストア運営者が利用できます。
■ノーコードで追従カートを挿入できる！
「UR: Smart Sticky Cart」は、ノーコードで追従カートを挿入できます。
■様々なデザインにカスタマイズできる！
「UR: Smart Sticky Cart」では、追従カートを様々なデザインにカスタマイズできます。
■ノーコードで見た目をカスタマイズできる！
「UR: Smart Sticky Cart」は、ノーコードで見た目をカスタマイズできます。
■バリアントや数量ピッカーをリアルタイムで反映できる！
「UR: Smart Sticky Cart」では、追従カートで選択されたバリアントや、数量をリアルタイムで反映できます。
▼「UR: Smart Sticky Cart」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/sa-023-ur-sticky-cart-app?locale=ja
▼「UR: Smart Sticky Cart」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-023-ur-sticky-cart-app/guide
▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/