【海外向け】EC 拡張アプリ「UR: Smart Sticky Cart」を、株式会社 UnReact がリリース

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株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「UR: Smart Sticky Cart」をリリースしました。



「UR: Smart Sticky Cart」は、ストアにノーコードで追従カートを挿入を導入できるアプリです。


「UR: Smart Sticky Cart」を使用することで、ストアの利便性の向上が期待できます。



「UR: Smart Sticky Cart」｜アプリストア


https://apps.shopify.com/sa-023-ur-sticky-cart-app?locale=ja


「UR: Smart Sticky Cart」｜ご利用ガイド


https://unreact.jp/shopify-apps/sa-023-ur-sticky-cart-app/guide



■「UR: Smart Sticky Cart」概要




「UR: Smart Sticky Cart」は、ストアにノーコードで追従カートを挿入を導入できるアプリです。


「UR: Smart Sticky Cart」を使用することで、ストアの利便性の向上が期待できます。


また、「UR: Smart Sticky Cart」は対応言語を英語として提供しているため、世界中のさまざまなストア運営者が利用できます。



■ノーコードで追従カートを挿入できる！




「UR: Smart Sticky Cart」は、ノーコードで追従カートを挿入できます。



■様々なデザインにカスタマイズできる！




「UR: Smart Sticky Cart」では、追従カートを様々なデザインにカスタマイズできます。



■ノーコードで見た目をカスタマイズできる！




「UR: Smart Sticky Cart」は、ノーコードで見た目をカスタマイズできます。



■バリアントや数量ピッカーをリアルタイムで反映できる！




「UR: Smart Sticky Cart」では、追従カートで選択されたバリアントや、数量をリアルタイムで反映できます。



▼「UR: Smart Sticky Cart」｜アプリストア


https://apps.shopify.com/sa-023-ur-sticky-cart-app?locale=ja


▼「UR: Smart Sticky Cart」｜ご利用ガイド


https://unreact.jp/shopify-apps/sa-023-ur-sticky-cart-app/guide



▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/