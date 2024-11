UoCは「New Creative Chaos, New Creative Order～新しい創造力による混沌と秩序へ」を共通アジェンダに定め、越領域的に研究・教育・実装を始動。

UNIVERSITY of CREATIVITY“Forest Diagram for Animistic Creativities” Reiwa Era /『創造力曼荼羅樹海図絵』令和時代

UNIVERSITY of CREATIVITY(以下、UoC)は、「We are ALL born Creative. すべての人間は生まれながらに創造的である」を理念に、年齢・職業を超えて、創造力を研究・教育・実装する次世代プラットフォームです。





本研究機関の特徴は、文理芸・産官学を超えた越領域性と、業界を牽引するリーダーが集まりながら、一方的に教えるのではなくお互いを創発し合い、学び合う、自助他助の文化にあります。

約700名を超えるクリエイティブリーダーとの連携のもと、AIと創造性、文化デザイン、企業イノベーション、気候変動など、さまざまなテーマにおける創造的見立てを提案しています。

来年度より、UoCはさらにその研究を進化させるために、新しい未来を描くためのアジェンダ(共通課題)を定め、それに基づいた議論を重ね、広く世の中に発信してまいります。2025年度のアジェンダは「New Creative Chaos, New Creative Order ~新しい創造力による混沌と秩序へ」です。

創造性の主役は、人間でもあり、企業でもあり、地域でもあります。まずは、領域を超えて、新しい時代の絵を描くこと。新しい感動を探求すること。文理芸、産官学で話しながら、メタ化(意味の生成)と具象化(デザインエスキース)を循環させることを目指します。



アジェンダをもとに取り組む重点テーマの例

『東洋的な創造性とAI進化への展望』

『イノベーションはモノづくりからセカイづくりへ』

『NEW CREATIVITIES, NEW PROFESSIONAL ~これからの世界をつくる新しい職業100』

『クリエイターが食べていくには ~ファンダムエコノミーからクリエイターエコノミーへ』

『クリエイティビティ・テロワール ~創造的な人材を育むための弊害と解決法』

『Regenerative Transformation』

『テックと江戸性と縄文性であふれる未来へ』 など

≫アジェンダはこちら:

https://uoc.world/agenda/(https://uoc.world/agenda/)

●UNIVERSITY of CREATIVITY(UoC)

UoCは創造力を研究し、育む、すべての世代・職業の方に開かれた共創プラットフォームです。AI・DX中心の時代に、創造性こそを人間最大の資本と捉えなおし、みずみずしい未来の地図を描くために、「クリエイティビティの港」となることを目指します。世代、業界、専門を超えたさまざまな感性を衝突させながら「AIと共創する創造性」や「サステナブルな創造性」などを研究し、研究およびプロジェクト活動を行っています。

