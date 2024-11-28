落合裕介、衝撃の団地ホラー！新たな住人に襲い掛かる怪異…！？新連載『ヒトクイダンチ』11月29日発売の「週刊漫画ゴラク」にてスタート！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は新連載『ヒトクイダンチ』（落合裕介 著）を週刊漫画雑誌『週刊漫画ゴラク12/13号』2024年11月29日(金)発売号より掲載いたします。掲載誌は全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。

表紙＆巻頭カラーで連載スタート!!

その団地では、人が消える――

昭和59年、高度成長期とバブルのはざま。

幼なじみの恋人・綾子を連れて光ヶ原団地に引っ越してきた幸祐。

あたたかく迎える住人たちに幸せな新生活を思い描く2人だが、そこには過去の暗い事件の記憶が――。

不穏な影が静かに侵食する、戦慄の昭和ホラー！

掲載誌『週刊漫画ゴラク』

株式会社日本文芸社発行の男性向け週刊漫画雑誌。1964年1月創刊。

毎週金曜発売。

電子版も同日配信。

『ヒトクイダンチ』は11月29日発売号より掲載！

https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/goraku/

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日本文芸社について

私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：71名（2024年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/