インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 2) 発売記念！最新デバイスが抽選で当たるキャンペーンが12月7日(土)スタート！

インテル(R) Core(TM) プロセッサー イベント・キャンペーン事務局

先日発売されたインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 2) 製品は、新たな P-core および E-core アーキテクチャーを採用し、AI パフォーマンスのための新たな NPU を搭載したデスクトップ PC 向けの究極のプラットフォームです。

その発売を記念して、対象のインテル(R) プロセッサー製品またはインテル(R) Arc(TM) グラフィックス製品を、期間中に対象店舗で購入すると、抽選で最新デバイスが当たるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーンは、期間中に対象店舗で対象製品をご購入いただくと添付されるシリアルカード記載のシリアルコードでご応募いただけます。

インテル(R) Core(TM) Ultra 7 / 9 プロセッサーおよびインテル(R) Core(TM) i7 / i9 プロセッサー (第 14 世代) のご購入なら、シリアルカードを2枚プレゼント。

ぜひこの機会にインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 2) 製品のネクストレベルのパフォーマンスをご体験ください。

▼キャンペーン・サイト

https://core-square.jp/nextstep/

▼インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 2) の詳細についてはこちらから

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/core-ultra/core-ultra-desktop-processors-series-2-brief.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/14_1_e408b3edfeef0ec96748fdd22d128bc9.jpg ]

・BenQ ZOWIE XL2746K ゲーミングモニター(https://zowie.benq.com/ja-jp/monitor/xl2746k.html)

1名様

・Logicool G G915 X LIGHTSPEED TKL ワイヤレス ゲーミングキーボード [リニア / ブラック](https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/products/gaming-keyboards/g915-x-tkl-wireless.html)

4名様

・Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス [ホワイト](https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/products/gaming-mice/pro-x-superlight-2-dex.html)

4名様

・HyperX Cloud MIX Buds 2 ノイズキャンセリングワイヤレスゲーミングイヤフォン [ブラック](https://row.hyperx.com/ja/products/hyperx-cloud-mix-buds-2?variant=51580879602029)

5名様

・Microsoft Xbox Elite ワイヤレスコントローラーシリーズ2(https://www.xbox.com/ja-JP/accessories/controllers/elite-wireless-controller-series-2)

5名様

・BenQ ScreenBar モニターライト(https://www.benq.com/ja-jp/lighting/monitor-light/screenbar.html)

6名様

※ 画像はイメージです。

※ 景品は予告なく変更となることがあります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/14_2_35a0372da418ba2d3365c525e7332c7c.jpg ]

期間： 2024年12月7日(土) ～ 2025年2月16日(日)

応募期限： 2025年2月28日(金) 23:59

応募方法： 期間中に対象店舗で対象製品を新品でご購入いただくと、シリアルカードが添付されます。シリアルカードに記載のシリアルコードでキャンペーン・サイトよりご応募いただけます。

応募資格： 日本国内居住の満18歳以上の方

抽選と発表： 厳正なる抽選を行い、当選された方には2025年3月下旬からの景品発送をもって当選通知と代えさせていただきます。落選のご連絡はしておりませんのであらかじめご了承ください。

主催： 旭エレクトロニクス株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、テックウインド株式会社、菱洋エレクトロ株式会社

※18歳未満の方が応募された場合、親権者に同意いただいたものとさせていただきます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/14_3_8b4aca2053d62d24bde4d6ba98bf686d.jpg ]

下記の対象製品を新品で単体購入、または搭載したデスクトップ PC (キャンペーン実施店舗指定) の新品購入が対象となります。

対象製品1つご購入につきシリアルカードを1枚。

「シリアルカード 2枚」対象製品は1つご購入につきシリアルカードを2枚お渡しいたします。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/14_4_a85bd6b1c87a8ca3c146c4e5c2899499.jpg ]

▶ アプライド(https://shop.applied-net.co.jp/)

▶ エディオン(https://my.edion.jp/shop/) ※オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ サイコム(https://sycom.co.jp/)

▶ ジョーシン(https://store.joshin.co.jp/detail/1901/) ※オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ ストーム(https://www.stormst.com/)

▶ ZOA(https://www.zoa.co.jp/store/) ※オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ ソフマップ(https://www.sofmap.com/)

▶ ツクモ(https://shop.tsukumo.co.jp/)

▶ ドスパラ(https://www.dospara.co.jp/)

▶ パソコン工房(https://www.pc-koubou.jp/)

▶ パソコンSHOPアーク(https://www.ark-pc.co.jp/)

▶ パソコンショップセブン(https://pc-seven.co.jp/)

▶ PCワンズ(https://www.1-s.jp/)

▶ ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp) ※オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ FRONTIER(https://www.frontier-direct.jp/)

▶ マウスコンピューター(https://www.mouse-jp.co.jp/store/shop/shop.aspx) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/ec/store/list/) ※オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

※ 社名50音順

※ 店舗によっては、対象製品を販売していない場合がありますので、購入前に必ず各店舗にご確認ください。

▼キャンペーンの詳細や応募はこちらから

https://core-square.jp/nextstep/

▼インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 2) の詳細についてはこちらから

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/core-ultra/core-ultra-desktop-processors-series-2-brief.html