「ニチイ最高のおもてなし」を体現する人財の発掘と接遇意識・スキル向上を目指す 医療関連事業「2024年度 接遇コンテスト」を開催

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森 信介）は、人財育成とサービス品質向上施策の一環として「2024年度 接遇コンテスト」を開催しました。

今回は、日頃から接遇スキルに磨きをかける社員の中から885名が参加し、本社大会当日に全国各地で代表となったファイナリスト計17名がロールプレイングに臨みました。ロールプレイングでは、患者様・来庁者様のご意見に対し、感情をいかに読み解き、より気持ちよくご利用いただけるよう迅速かつ適切に対応できるかが競われ、厳正な審査によってグランプリ２名、準グランプリ６名、特別賞２名が選出されました（医療関連部門、自治体窓口部門の２部門でコンテストを実施しています）。

受賞者たちは「様々な想いで来院される患者様が、最後には笑顔で帰られると、とてもやりがいを感じます。これからも接遇スキルの向上に向けて頑張っていきます」「これからも相手に寄り添い、安心感を伝える対応を心がけ、質の高い接遇を実現したいと思います」と喜びと共に接遇への熱い想いを語ってくれました。

各ステージを勝ち上がった選抜者には、接遇スキルの高さを証明するオリジナルバッジを贈呈しており、総勢418名の社員たちがバッジを胸に、医療機関や自治体で活躍しています。

今後もニチイグループでは、全国の契約医療機関・自治体において、当社が目指す接遇像「Heartful Action～ニチイ最高のおもてなし～」を体現し、一つでも多くの感動を来院・来庁される皆様に提供できるよう、努めてまいります。

ニチイの医療関連サービスはこちら

（医療機関向けサービスサイト）

https://medi.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=i1(https://medi.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=i1)

（自治体BPOサービスページ）

https://www.nichiigakkan.co.jp/service/biz/bpo_1.html?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k58(https://www.nichiigakkan.co.jp/service/biz/bpo_1.html?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k58)

【株式会社ニチイ学館 会社概要】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約7,000件の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人財養成では約50年にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。