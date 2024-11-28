【12/5-7 開催】ソーシャルインテリアが「エシカルデザインウィーク東京 2024」に出展

株式会社ソーシャルインテリア

「よいものが、循環する社会へ」をミッションに掲げ、家具・家電の通販サービスとオフィスの構築支援、家具什器受発注プラットフォームを展開する株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア)は、2024年12月5日（木）～7日（土）の3日間にわたり、ウィズ原宿で開催される「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024（エシカルデザインウィーク東京 2024）」に、 共創パートナー

として出展いたします。

「エシカルデザインウィーク東京 2024」は、空間・体験創造における資源循環へのムーブメントを起こすことを目的に、業界の枠を超えた共創パートナーとともにエシカルな取り組みを発信するイベントです。

イベント特設サイト :https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2024

当社出展概要

「エシカルデザインウィーク東京 2024」では、サスティナブルな家具に出会えるプラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」のデモンストレーションと、リサイクルペットボトルから作られる「Pet Felt（ペットフェルト）」を使用した、オランダの家具メーカー DeVorm（デフォルム）の「Pod PET Felt Privacy Chair」を展示します。

「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」は設計・デザイナー向けの、家具什器スペックイン～受発注プラットフォームです。国内外のオフィス什器から業務用家具、海外ハイエンド家具まで国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務に必要な素材情報の取得や、複数ブランドをまたぐ見積まで、家具什器スペックイン業務に必要な工程を効率化し、デザイン業務に集中できる環境を生み出すサービスです。会場では実際に本サービスをお試しいただくことが可能となっています。

ソーシャルインテリア 業務管理クラウド :https://lp-cloud.socialinterior.com

オランダの家具メーカーDeVormは、デザイン・製造の各工程において廃棄物を最低限に抑えるべく、常に環境思考と経済的改善の両立を見据えています。

会場ではシンプルかつ持続可能なデザインの「Pod PET Felt Privacy Chair」に実際に座っていただき、柔らかさや丈夫さ、心地よさを体験してみてください。

DeVorm :https://www.estile-online.jp/c/brand/devorm

来場のお申し込み

Peatixよりお申し込みください。

12月5日（木） https://peatix.com/event/4174789/view(https://peatix.com/event/4174789/view)

12月6日（金） https://peatix.com/event/4174831/view(https://peatix.com/event/4174831/view)

12月7日（土） https://peatix.com/event/4174841/view(https://peatix.com/event/4174841/view)

「エシカルデザインウィーク東京2024」 開催概要

https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2024/(https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2024/)

ソーシャルインテリアについて

https://corp.socialinterior.com/(https://corp.socialinterior.com/)

「よいものが、循環する社会へ」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフライン販売事業」「業務管理クラウド事業」の3本柱を掛け合わせ、家具の循環型社会の実現を目指しています。

オンライン販売事業

家具・家電の個人向け通販サービス「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフライン販売事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

業務管理クラウド事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電の通販サービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

・ソーシャルインテリア

https://corp.socialinterior.com/

・サブスクライフ

https://subsclife.com/

・ソーシャルインテリア オフィス構築支援

https://socialinterior.com/

・ソーシャルインテリア 業務管理クラウド

https://lp-cloud.socialinterior.com/

・THE MUSEUM

https://socialinterior.com/the-museum/

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)