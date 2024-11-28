３８種から選ばれた人気ナンバー１の缶スイーツはこれ！初企画『缶屋大賞』結果発表

株式会社大丸松坂屋百貨店人気ナンバー１は〈豊島屋〉の鳩サブレ―！１位 １６２票〈豊島屋〉鳩サブレー１６枚入り缶 ２,４３０円大丸菓子店員のイチ推しはコレだ！Ａ４サイズなので資料整理や小物入れにもアレンジ可能！この味が明治生まれなんてハイカラすぎ！黄色と鳩で幸せを運んでくれそう♪[画像1: https://prtimes.jp/i/5342/2148/resize/d5342-2148-053d0f5571428fff4471-0.jpg ]２位 １２０票〈王様堂本店〉昔かきもち 海日和山日和（３０枚） ２,１６０円大丸菓子店員のイチ推しはコレだ！シンプルな缶だからアレンジできそう。自分だけのオリジナル缶を作りたい！食べ応えのある昔ならではのお煎餅が好き[画像2: https://prtimes.jp/i/5342/2148/resize/d5342-2148-5bba15ba3e1470bf499b-1.jpg ]３位 １１１票〈ピエール・エルメ・パリ〉サブレ詰合わせ７種（１８０ｇ）入 ３,７８０円大丸菓子店員のイチ推しはコレだ！たくさん散りばめられたマカロン柄がかわいい(ハート)[画像3: https://prtimes.jp/i/5342/2148/resize/d5342-2148-4751c03b58f9f340404e-2.jpg ]４位 １００票〈銀座ウエスト〉和テイスト（３２枚入り） １,２９６円大丸菓子店員のイチ推しはコレだ！薄い文庫本を入れてブック缶として使うのがおすすめです[画像4: https://prtimes.jp/i/5342/2148/resize/d5342-2148-71c89fbd5988b5456677-3.jpg ]５位 ９９票〈サブレミシェル〉ヴォヤージュサブレ パリ（７５ｇ） １,４５８円大丸菓子店員のイチ推しはコレだ！１番人気の缶！小さなコスメを入れたり女子力アップ間違いなし[画像5: https://prtimes.jp/i/5342/2148/resize/d5342-2148-3efce48a23f4beaf41b7-4.jpg ]※価格は全て税込です。