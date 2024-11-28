バンダイナムコエンターテインメントのSTEAM(R)対応タイトルがお買い得！STEAM Autumn Sale実施中！PC版タイトルが期間限定で最大90%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて


『Autumn Sale』を開催することをお知らせいたします。


　セール期間中は、当社のSTEAM対応タイトルがお得な価格でご購入いただけます。



　バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFにてダウンロード購入していただけるこの機会に、是非バンダイナムコエンターテインメントのPC版ゲームをお楽しみください。



【セール詳細】


■セール期間：2024年12月5日(木)2:59AMまで


■セール公式サイト：https://store.steampowered.com/developer/BANDAINAMCO/sale/bandainamcoautumn(https://store.steampowered.com/developer/BANDAINAMCO/sale/bandainamcoautumn)



【キャンペーン対象　ピックアップタイトル】


『ガンダムブレイカー４』　20％ OFF！　☆１st SALE



『ドラゴンボール ファイターズ』　84％ OFF！



『ドラゴンボール ゼノバース2』　50％ OFF！



『ドラゴンボールZ KAKAROT』　75％ OFF！



『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』　90％ OFF！



『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』　75％ OFF！



『CODE VEIN Deluxe Edition』　85％ OFF！



『GOD EATER 3』　90％ OFF！



『Little Nightmares II -リトルナイトメア２-』　67％ OFF！



『SAND LAND』　50％ OFF！



『SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS』　75％ OFF！



『スーパーロボット大戦30』　67％ OFF！



『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』　67％ OFF！



『Tales of ARISE』　63％ OFF！



『鉄拳8』　50％ OFF！



『Unknown 9: Awakening』　30％ OFF！



＊全セール商品は下記ボタンよりご確認いただけます。


全セール商品 :
https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoSale




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■権利表記


『ガンダムブレイカー４』


　(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS



『ドラゴンボールZ KAKAROT』


　(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』


　ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』


　みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.




(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。