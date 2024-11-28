バンダイナムコエンターテインメントのSTEAM(R)対応タイトルがお買い得！STEAM Autumn Sale実施中！PC版タイトルが期間限定で最大90%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて

『Autumn Sale』を開催することをお知らせいたします。

セール期間中は、当社のSTEAM対応タイトルがお得な価格でご購入いただけます。

バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFにてダウンロード購入していただけるこの機会に、是非バンダイナムコエンターテインメントのPC版ゲームをお楽しみください。

【セール詳細】

■セール期間：2024年12月5日(木)2:59AMまで

■セール公式サイト：https://store.steampowered.com/developer/BANDAINAMCO/sale/bandainamcoautumn(https://store.steampowered.com/developer/BANDAINAMCO/sale/bandainamcoautumn)

【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】

『ガンダムブレイカー４』 20％ OFF！ ☆１st SALE

『ドラゴンボール ファイターズ』 84％ OFF！

『ドラゴンボール ゼノバース2』 50％ OFF！

『ドラゴンボールZ KAKAROT』 75％ OFF！

『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 90％ OFF！

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』 75％ OFF！

『CODE VEIN Deluxe Edition』 85％ OFF！

『GOD EATER 3』 90％ OFF！

『Little Nightmares II -リトルナイトメア２-』 67％ OFF！

『SAND LAND』 50％ OFF！

『SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS』 75％ OFF！

『スーパーロボット大戦30』 67％ OFF！

『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』 67％ OFF！

『Tales of ARISE』 63％ OFF！

『鉄拳8』 50％ OFF！

『Unknown 9: Awakening』 30％ OFF！

＊全セール商品は下記ボタンよりご確認いただけます。

全セール商品 :https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoSale

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■権利表記

『ガンダムブレイカー４』

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』

みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。