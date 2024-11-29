【TP-Link】PlayStation 5 Proが当たる！Wi-Fi 7ルーター購入キャンペーン

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、「PlayStation 5 Proが当たる！Wi-Fi 7ルーター購入キャンペーン」を2024年12月1日（日）より開始いたします。本キャンペーンでは、期間中に対象のWi-Fi 7ルーターをご購入いただき、ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に豪華賞品をプレゼントします！ぜひこの機会に、次世代高速通信「Wi-Fi 7」の性能を体感しながら、PlayStation 5 ProやTapoの最新ロボット掃除機など、豪華賞品をゲットするチャンスをお見逃しなく！

■キャンペーン概要

【応募期間】

2024年12月1日（日）9:00～2025年2月28日（金）23:59まで

【賞品内容】

- PlayStation 5 Pro（1名様）- 🧹 Tapo RV30 Plus ロボット掃除機（10名様）- TP-Link公式マスコット「ゆうゆう」オリジナルフィギュア（89名様）

【応募条件】

以下の対象店舗でTP-Link Wi-Fi 7ルーターをご購入の上、応募フォームよりご応募ください。

対象店舗（※各店舗のオンラインショップも含む）

エディオン、ケーズデンキ、コジマ、上新電機、ソフマップ、ノジマ、ビックカメラ、ヤマダデンキ（オンラインショップ、キムラヤ、ツクモ、ベスト電器）、ヨドバシカメラ（※五十音順）

対象製品

Archer BE900, Archer BE805, Archer BE550 など、Wi-Fi 7対応全12機種

応募方法

- 対象製品をご購入後、応募フォームにアクセス- 必要事項を入力し、購入時のレシートや製品パッケージコードの写真をアップロード

【応募フォームはコチラ】※キャンペーン実施中にアクセス可能になります。

https://req.qubo.jp/tplink/form/n7csTWp8

■同時開催！ X（旧Twitter）プレゼントキャンペーン

TP-Link公式Xアカウント「@tplinkjapan」（https://x.com/tplinkjapan）では、「フォロー＆リツイートキャンペーン」も実施中です！フォロー＆リツイートで、その場で当選結果がわかる簡単応募。奮ってご参加ください！

【応募期間】

2024年12月1日（日）9:00～2024年12月20日（金）23:59まで

【賞品内容】

- Amazonギフト券 1,000円分（合計50名様）

【応募方法】

- 公式アカウント「@tplinkjapan」（https://x.com/tplinkjapan）をフォロー- キャンペーン投稿をリツイート

※当選結果はその場で確認いただけます。

【賞品発送スケジュール】

当選者様への賞品発送は、2025年1月下旬を予定しております。

【注意事項】

- ご応募は日本国内在住の方に限ります。- キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。- 不正行為が発覚した場合は、応募や当選が無効となる場合があります。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2023年第4四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社機能を移行しました。