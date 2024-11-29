【エスコンフィールドHOKKAIDO】2025シーズンの試合観戦・スタジアムツアーのシーズングループチケットお申込み受付開始！
2025年シーズンのグループチケットお申込み受付を、11月29日(金)13時より開始いたします。
4・5月の対象試合では、早期お申込み団体様限定でユニフォームをプレゼント！
ご友人同士はもちろん、学校や企業などでの教育や研修においてもぜひご活用ください！
グループチケットご案内ページはこちら :
https://www.hkdballpark.com/corporation/esconfieldtrip/
※2025年シーズンの内容は11月29日(金)に更新予定です
早期お申込みキャンペーン
12月31日(火)までに対象試合へお申込みいただいたグループの皆様に、お申込み枚数分の2025年シーズン限定ユニフォームをプレゼント！
■対象試合
4月11日(金)～13日(日)・22日(火)・23日(水)・25日(金)～27日(日)
5月3日(土・祝)・4日(日・祝)・9日(金)～11日(日)・13日(火)～15日(木)・20日(火)～22日(木)・30日(金)・31日(土)・6月1日(日)
プログラム内容
メインプログラムやオプションプログラムなどをご利用いただき、試合のある日はもちろん、試合のない日もご来場予定日や滞在時間にあわせて、さまざまなコンテンツをお楽しみください！
■メインプログラム
Gameday：試合観戦 ※ナイター開催日は午前中にスタジアムツアーを実施予定
Non-Gameday：スタジアムツアー
■オプションプログラム（Gameday、Non-Gameday共通）
- 講話
- お弁当
- バス駐車券
■単体でお申込みいただけるプログラム
tower eleven baseball貸切りプラン
■お申込み方法
グループチケットご案内ページ(https://www.hkdballpark.com/corporation/esconfieldtrip/)「お申込みはこちら」ボタンから、ご利用ガイドやお申込みフォーム内の注意事項をご確認のうえ、お申込みください。
■対象期間
対象期間：2025年3月1日(土)～9月30日(火)
受付開始：2024年11月29日(金)13時
対象座席・プログラムの価格やお申込み等の詳細はグループチケットご案内ページ(https://www.hkdballpark.com/corporation/esconfieldtrip/)をご参照ください。
※2025年シーズンの内容は11月29日(金)に更新予定です
※お申込みフォーム上にある試合開始時間は、今後変更となる可能性がございます。正式な試合開始時間はNPBからの発表をご確認ください