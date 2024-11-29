「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX　アウターケース裏面　描き下ろしイラスト＆パッケージデザイン　公開！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




名作アニメ「とんがり帽子のメモル」40周年記念BD-BOX！


　


2024年で放送40周年を迎える、1984年に放送されたTVアニメ「とんがり帽子のメモル」（全50話）、1985年公開の劇場版、同年に発売されたOVA「とんがり帽子のメモル マリエルの宝石箱」を網羅したブルーレイボックス！


　


Blu-ray Disc2枚に、【オリジナルマスター】からデジタルリマスタリングし、“ハイレートＳＤ”画質で約20時間を収録したコンパクトな「いっき見」仕様！


　


※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。


　


＜アウターケース裏面 キャラクター原案・名倉靖博 描き下ろしイラスト公開！＞







　


＜パッケージデザイン＞




　


■仕様


BD2枚組／BD50G ／AVC（480i）／4:3／リニアPCM ／MONO


　


■映像特典


・劇場版「とんがり帽子のメモル」（1985年公開 約16分）


・OVA「とんがり帽子のメモル マリエルの宝石箱」（1985年公開）


・ノンクレジットOP／ED


・各種スポット


　


■封入特典


封入特典：アクリルプレート2種（キャラクター原案・名倉靖博描き下ろし　表面・裏面イラスト使用）


　


　


≪商品情報≫


TVアニメ「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX


【発売日】2024年12月25日(水)


【価格】29,700円（税込）27,000円（税抜）


【品番】FFXA-9048


【JAN】4580798278776


【組数】Blu-ray Disc 2枚組


【収録分数】本編　1150min.＋映像特典


【音声仕様】日本語／MONO／リニアPCM


【画面サイズ】4:3（480i）


【ディスク仕様】BD50G


【制作年】1984年


【制作国】日本


【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス


※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。


　


●法人購入特典


・Amazon.co.jp：ビジュアルシート（275mm×195mm）＋L判ブロマイド5枚セット


（ビジュアルシートは描き下ろしイラストを使用、L版ブロマイドは本編スチルを使用）





https://x.gd/bhmXx


　


・楽天ブックス：A5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）


　（描き下ろしイラストを使用）







https://books.rakuten.co.jp/rb/18001833/


　


・ヨドバシカメラ（ドットコム含む）：ミニ色紙（136mm×121mm）


　（描き下ろしイラストを使用）







https://www.yodobashi.com/product/100000009003896192/


　


・ソフマップ・アニメガ：A5アクリルアートスタンド












https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80046527


　


※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。


　


●作品情報　


【キャスト】


メモル：渡辺菜生子


マリエル：安田あきえ


リルル：宮内幸平


ポピット：川島千代子


ルパング：沢田和猫


ピー：西原久美子


リュックマン：古川登志夫


バーバラ：桂　玲子


グレイス：白石冬美


オスカー：永久勲雄


　


【スタッフ】


企画：鍋島進二、荻野　宏、籏野義文


製作担当：横井三郎


シリーズ構成：雪室俊一


脚本：雪室俊一、朝倉千筆、鈴木悦夫、高木良子


シリーズディレクター：葛西　治


演出：葛西　治、貝沢幸男、佐藤順一、永丘昭典、久岡敬史、笠井由勝、設楽　博


キャラクター原案：名倉靖博


キャラクターデザイン：鈴木欽一郎


美術デザイナー：土田　勇


小道具デザイン：鈴木郁乃


音楽：青木　望


　


【テーマソング】


■オープニングテーマ


「とんがり帽子のメモル」


作詞：ＴＡＲＡＫＯ　作曲：古田嘉昭　編曲：青木　望


うた：山野さと子


　


■エンディングテーマ


「優しい友達」


作詞：佐藤ありす　作曲：小林亜星　編曲：青木　望


うた：山野さと子


　


【著作権表記】


(C)東映アニメーション


　


YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、各話2週間限定配信　第二弾　決定！


【配信情報】


東映アニメーションミュージアムチャンネル


https://www.youtube.com/@toeianime_MC


　


【配信日時・予定話数】


12/3（火）18:00～：第29話 「歌の手紙をラジオにのせて」公開　


12/10（火）18:00～：第35話 「白い木の実の秘密」公開　


12/17（火）18:00～：第39話 「盗まれたポピット」公開　


12/24（火）18:00～：第40話 「金の星降ります」公開　


　


●ＷＥＢ告知情報　


■フロンティアワークス公式ホームページ…http://www.fwinc.co.jp/


■「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX　特設サイト…https://www.fwinc.co.jp/MEMOLE_BDBOX/