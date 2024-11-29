「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX アウターケース裏面 描き下ろしイラスト＆パッケージデザイン 公開！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
名作アニメ「とんがり帽子のメモル」40周年記念BD-BOX！
2024年で放送40周年を迎える、1984年に放送されたTVアニメ「とんがり帽子のメモル」（全50話）、1985年公開の劇場版、同年に発売されたOVA「とんがり帽子のメモル マリエルの宝石箱」を網羅したブルーレイボックス！
Blu-ray Disc2枚に、【オリジナルマスター】からデジタルリマスタリングし、“ハイレートＳＤ”画質で約20時間を収録したコンパクトな「いっき見」仕様！
※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。
＜アウターケース裏面 キャラクター原案・名倉靖博 描き下ろしイラスト公開！＞
＜パッケージデザイン＞
■仕様
BD2枚組／BD50G ／AVC（480i）／4:3／リニアPCM ／MONO
■映像特典
・劇場版「とんがり帽子のメモル」（1985年公開 約16分）
・OVA「とんがり帽子のメモル マリエルの宝石箱」（1985年公開）
・ノンクレジットOP／ED
・各種スポット
■封入特典
封入特典：アクリルプレート2種（キャラクター原案・名倉靖博描き下ろし 表面・裏面イラスト使用）
≪商品情報≫
TVアニメ「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2024年12月25日(水)
【価格】29,700円（税込）27,000円（税抜）
【品番】FFXA-9048
【JAN】4580798278776
【組数】Blu-ray Disc 2枚組
【収録分数】本編 1150min.＋映像特典
【音声仕様】日本語／MONO／リニアPCM
【画面サイズ】4:3（480i）
【ディスク仕様】BD50G
【制作年】1984年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス
※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
●法人購入特典
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート（275mm×195mm）＋L判ブロマイド5枚セット
（ビジュアルシートは描き下ろしイラストを使用、L版ブロマイドは本編スチルを使用）
https://x.gd/bhmXx
・楽天ブックス：A5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）
（描き下ろしイラストを使用）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18001833/
・ヨドバシカメラ（ドットコム含む）：ミニ色紙（136mm×121mm）
（描き下ろしイラストを使用）
https://www.yodobashi.com/product/100000009003896192/
・ソフマップ・アニメガ：A5アクリルアートスタンド
https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80046527
※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
●作品情報
【キャスト】
メモル：渡辺菜生子
マリエル：安田あきえ
リルル：宮内幸平
ポピット：川島千代子
ルパング：沢田和猫
ピー：西原久美子
リュックマン：古川登志夫
バーバラ：桂 玲子
グレイス：白石冬美
オスカー：永久勲雄
【スタッフ】
企画：鍋島進二、荻野 宏、籏野義文
製作担当：横井三郎
シリーズ構成：雪室俊一
脚本：雪室俊一、朝倉千筆、鈴木悦夫、高木良子
シリーズディレクター：葛西 治
演出：葛西 治、貝沢幸男、佐藤順一、永丘昭典、久岡敬史、笠井由勝、設楽 博
キャラクター原案：名倉靖博
キャラクターデザイン：鈴木欽一郎
美術デザイナー：土田 勇
小道具デザイン：鈴木郁乃
音楽：青木 望
【テーマソング】
■オープニングテーマ
「とんがり帽子のメモル」
作詞：ＴＡＲＡＫＯ 作曲：古田嘉昭 編曲：青木 望
うた：山野さと子
■エンディングテーマ
「優しい友達」
作詞：佐藤ありす 作曲：小林亜星 編曲：青木 望
うた：山野さと子
【著作権表記】
(C)東映アニメーション
YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、各話2週間限定配信 第二弾 決定！
【配信情報】
東映アニメーションミュージアムチャンネル
https://www.youtube.com/@toeianime_MC
【配信日時・予定話数】
12/3（火）18:00～：第29話 「歌の手紙をラジオにのせて」公開
12/10（火）18:00～：第35話 「白い木の実の秘密」公開
12/17（火）18:00～：第39話 「盗まれたポピット」公開
12/24（火）18:00～：第40話 「金の星降ります」公開
●ＷＥＢ告知情報
■フロンティアワークス公式ホームページ…http://www.fwinc.co.jp/
■「とんがり帽子のメモル」アニバーサリー・BD-BOX 特設サイト…https://www.fwinc.co.jp/MEMOLE_BDBOX/