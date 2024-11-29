「エスパー魔美」アニバーサリー・BD-BOX 発売決定！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
藤子・F・不二雄 生誕90周年記念！「エスパー魔美」アニバーサリーBD-BOX！
【藤子・F・不二雄 生誕90周年記念！】
2024年に藤子・F・不二雄生誕90周年を迎える、1987年放送のTVアニメ「エスパー魔美」（全119話＋スペシャル1話）、1988年公開の劇場版「エスパー魔美 星空のダンシングドール」を収録したBD-BOX！
Blu-ray Disc5枚に、【オリジナルマスター】からデジタルリマスタリングし、“ハイレートSD”画質で約20時間を収録したコンパクトな「いっき見」仕様！
※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。
■仕様
BD5枚組／BD50G ／AVC（480i）／4:3／リニアPCM ／MONO
また、藤子・F・不二雄先生生誕90周年を記念して、同じく株式会社フロンティアワークスより、
「キテレツ大百科」アニバーサリー・セレクション BD-BOXの発売も決定！
詳細はこちらよりご覧ください！
https://www.fwinc.co.jp/news/98214/
≪商品情報≫
TVアニメ「エスパー魔美」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2025年3月26日（水）
【価格】税込52,800円 税抜48,000円
【品番】FFXC-9050
【JAN】4580798290235
【組数】BD Disc 5枚組
【収録分数】本編 2681min.＋映像特典
【音声仕様】日本語／MONO／リニアPCM
【画面サイズ】4:3（480i）
【ディスク仕様】BD50G
【制作年】1987年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス
※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
●作品情報
【メインキャスト】
佐倉魔美：よこざわけい子
高畑和夫：柴本広之（現・柴本浩行）
コンポコ：小粥よう子（現・日比野朱里）
佐倉十朗（パパ）：増岡弘
佐倉菜穂子（ママ）：榊原良子
竹長悟：佐々木望
桃井のり子：渕崎ゆり子
間宮幸子：江森浩子
番野兆治：塩屋翼
水谷先生：村山明
【メインスタッフ】
原作：藤子・F・不二雄
チーフディレクター：原恵一
シリーズ構成・文芸：桶谷顕
作画監督：富永貞義、堤規至
脚本：桶谷顕、富田祐弘、水出弘一、もとひら了、本郷みつる、原恵一
美術監督：川井憲
撮影監督：斉藤秋男
録音監督：浦上靖夫
音楽：田中公平
プロデューサー：木村純一、小泉美明（テレビ朝日）、別紙壮一、茂木仁史（シンエイ動画）
制作デスク：山川順一
制作：テレビ朝日、旭通信社、シンエイ動画
【著作権表記】
(C)藤子プロ/シンエイ動画・小学館
●WEB告知情報
■ドラえもんチャンネル…https://dora-world.com/
■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/