「エスパー魔美」アニバーサリー・BD-BOX　発売決定！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




藤子・F・不二雄　生誕90周年記念！「エスパー魔美」アニバーサリーBD-BOX！
【藤子・F・不二雄　生誕90周年記念！】

2024年に藤子・F・不二雄生誕90周年を迎える、1987年放送のTVアニメ「エスパー魔美」（全119話＋スペシャル1話）、1988年公開の劇場版「エスパー魔美 星空のダンシングドール」を収録したBD-BOX！


　


Blu-ray Disc5枚に、【オリジナルマスター】からデジタルリマスタリングし、“ハイレートSD”画質で約20時間を収録したコンパクトな「いっき見」仕様！


　


※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。


　


■仕様


BD5枚組／BD50G ／AVC（480i）／4:3／リニアPCM ／MONO


　


また、藤子・F・不二雄先生生誕90周年を記念して、同じく株式会社フロンティアワークスより、


「キテレツ大百科」アニバーサリー・セレクション　BD-BOXの発売も決定！


詳細はこちらよりご覧ください！


https://www.fwinc.co.jp/news/98214/


　


　


≪商品情報≫


TVアニメ「エスパー魔美」アニバーサリー・BD-BOX


【発売日】2025年3月26日（水）


【価格】税込52,800円　税抜48,000円


【品番】FFXC-9050


【JAN】4580798290235


【組数】BD Disc 5枚組


【収録分数】本編　2681min.＋映像特典


【音声仕様】日本語／MONO／リニアPCM


【画面サイズ】4:3（480i）


【ディスク仕様】BD50G


【制作年】1987年


【制作国】日本


【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス


※仕様は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。


　


●作品情報　


【メインキャスト】


佐倉魔美：よこざわけい子


高畑和夫：柴本広之（現・柴本浩行）


コンポコ：小粥よう子（現・日比野朱里）


佐倉十朗（パパ）：増岡弘


佐倉菜穂子（ママ）：榊原良子


竹長悟：佐々木望


桃井のり子：渕崎ゆり子


間宮幸子：江森浩子


番野兆治：塩屋翼


水谷先生：村山明


　


【メインスタッフ】


原作：藤子・F・不二雄


チーフディレクター：原恵一


シリーズ構成・文芸：桶谷顕


作画監督：富永貞義、堤規至


脚本：桶谷顕、富田祐弘、水出弘一、もとひら了、本郷みつる、原恵一


美術監督：川井憲


撮影監督：斉藤秋男


録音監督：浦上靖夫


音楽：田中公平


プロデューサー：木村純一、小泉美明（テレビ朝日）、別紙壮一、茂木仁史（シンエイ動画）


制作デスク：山川順一


制作：テレビ朝日、旭通信社、シンエイ動画


　


【著作権表記】


(C)藤子プロ/シンエイ動画・小学館


　


●WEB告知情報　


■ドラえもんチャンネル…https://dora-world.com/


■フロンティアワークス公式ページ…http://www.fwinc.co.jp/