セルフ写真館Originalイクスピアリ店に11月30日(土)からクリスマススタジオ「maagical holiday house 2024」が登場！
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株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：佐野隆之）が運営するセルフ写真館「Original self photostudio(https://original.caratt.jp/)（オリジナルセルフフォトスタジオ、以下Original）」は、イクスピアリ店で「maagical holiday house 2024」と称したクリスマスシーズン限定のスタジオを、2024年11月30日（土）から2024年12月25日（水）の期間でオープンします。
クリスマス色あふれる空間でセルフ写真を
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毎年趣向を凝らしたOriginalのクリスマススタジオは多くの方にご利用いただいております。
Originalイクスピアリ店では、多くのご要望にお応えし、仮装や仮装コーディネートのスタイリングをメインに行うインフルエンサーのmaaさんプロデュースの「maagical holiday house 2024」が今年も登場。まるで魔法の家のクリスマスパーティーに招待されたような空間を演出し、クリスマス仮装をする方はもちろん、普段着の方でもクリスマスの雰囲気を最大限に楽しみながら撮影できます。また期間中、Originalイクスピアリ店のInstagram(https://www.instagram.com/original_iks/)をタグ付けする方限定で、次回Originalをご利用の際に撮影時間が5分追加になるチケットをプレゼントします。
サンタ帽などの無料貸し出しクリスマスアイテムや、ドレスレンタル付のプリンセスプラン（40分4,500円／人、税込）も是非あわせてご利用ください。
＜maagical holiday house 2024＞
対象期間：2024年11月30日（土）～2024年12月25日（水）
対象店舗：Originalイクスピアリ店
費用：15分2,000円／人（税込）
予約：Original予約サイト(https://coubic.com/original-selfphoto)よりご予約ください
＜タグ付けキャンペーンについて＞
次回のOriginalご利用時に撮影時間が5分追加になるチケットをプレゼント
対象期間：2024年11月30日（土）～2024年12月25日（水）
対象店舗：Originalイクスピアリ店
参加方法：Originalイクスピアリ店のInstagram(https://www.instagram.com/original_iks/)をタグ付け
＜maaさんについて＞
仮装をメインに発信するインフルエンサー
Instagram：https://www.instagram.com/dmuu59purple/
TikTok：https://www.tiktok.com/@dmuu59purple
※写真は昨年の「maagical holiday house」の装飾イメージです。
Original self photostudioとは？
Original self photostudio
セルフ写真館は、カメラマンのいない写真スタジオです。プロの機材がセッティングされたブースでカメラの前に立ち、シャッターを押すだけでプロ仕様の写真を撮ることができます。15分撮り放題で1名2,000円（税込）から。撮影データは全データお渡しします。平均150～200枚撮影ができ、モノクロ撮影も可能です。