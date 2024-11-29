12月6日(金) 21:00～　甦夢THEATRE「黄金仮面―masque dore―」ニコ生最速上映会が決定

株式会社ドワンゴ

2024年10月に上演された、甦夢THEATRE「黄金仮面―masque dore―」 のニコ生最速上映会をお送りいたします。

番組概要



甦夢THEATRE「黄金仮面―masque dore―」ニコ生最速上映会

放送日時：2024年12月6日(金) 21:00～

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346336855





番組冒頭は無料でご視聴いただけます番組後半はプレミアム会員限定視聴となります全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願いいたします※タイムシフト期間：14日間

作品情報

甦夢THEATRE「黄金仮面―masque dore―」

公式サイト：https://www.nelke.co.jp/stage/theatre_ougon/index.html

公式X：@theatre_ougon



■公演情報

期間：2024年10月11日(金)～10月20日(日)

劇場：天王洲 銀河劇場



■キャスト

明智小五郎 役 小越勇輝



波越警部 役 井阪郁巳

小林芳雄 役 佐藤永典

大鳥不二子 役 小林由佳

鷲尾侯爵 役 高橋良輔



山田風太 役 石田 隼

中井英利 役 川崎優作

中島河太 役 吉澤 翼

坂口大吾 役 納谷 健

松本清太 役 福島海太

木々太郎 役 増本 尚

高木 彬 役 平松來馬



黄金仮面 役 岡 幸二郎



■スタッフ

原作：江戸川乱歩『黄金仮面』

演出：山崎 彬

脚本：石井幸一（一徳会／鎌ヶ谷アルトギルド）

音楽：油井誠志(Avex Music Creative Inc.)

作詞：三ツ矢雄二

主催・制作：ネルケプランニング



(C)Nelke Planning co.,ltd.

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