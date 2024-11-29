スタートアップ共創に積極的な大手企業20社・自治体6つが集結【ILS2024】

株式会社プロジェクトニッポン

アジア最大級のオープンイノベーションイベント イノベーションリーダーズサミット

12/2～12/5＠虎ノ門ヒルズ（東京）&オンライン

前回、20,000名強が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2024(略称：ILS2024) 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省」は、12月2日(月)-12月5日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催します(一部オンライン同時配信)。

◆大企業・CVCマッチングブース by 森ビル

大企業の新規事業部が集まるインキュベーションセンターARCHとCVCやVCが集まるStartup HUBから、9社の大企業がスタートアップとの協業マッチングブースを出展。パワーマッチングでは会えない企業との出会いをお見逃しなく。

- 12月2日 10:00 - 12月3日 18:00- 場所：虎ノ門ヒルズ５階 ホールA1

▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_mori(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_mori)

＜出展企業＞

株式会社日立製作所 研究開発グループ/富士フイルムホールディングス株式会社 Open Innovation Hub グループ/三井住友海上火災保険株式会社 ビジネスデザイン部/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 デジタルビジネスデザイン部/アリルジュ株式会社/積水化学工業株式会社 高機能プラスチックスカンパニー 開発研究所 開発戦略部/TaMaRiBa（株式会社テレビ東京、日本アイ・ビー・エム株式会社）/長谷工グループ（株式会社長谷工アネシス 価値創生部門ICT活用推進部）/第一三共ヘルスケア株式会社 経営企画部 事業開発グループ

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https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_mori(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_mori)

◆大企業・CVCマッチングブース by 東京都

東京都主催の大企業・CVCマッチングブースです。パワーマッチングでは会えない企業との出会いをお見逃しなく。

- 12月4日 10:00 - 12月5日 18:00- 場所：虎ノ門ヒルズ５階 メインホール

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https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_tokyo(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_tokyo)

＜出展企業:12月4日 10:00 - 18:00＞

三菱UFJ信託銀行株式会社 法人マーケット統括部/アストラゼネカ株式会社 コマーシャルエクセレンス本部/日本化薬株式会社 研究企画部 新事業企画グループ/サミー株式会社 事業開発部/MathWorks Japan クロスインダストリ営業1部

＜出展企業:12月5日 10:00 - 18:00＞

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ/ロート製薬株式会社 経営企画部 企業連携・創出グループ/株式会社日立ソリューションズ グローバルビジネス推進本部/大同生命保険株式会社 共創戦略部/大東建託株式会社 事業戦略部

▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_tokyo(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corporate_booth_tokyo)

◆QUINTBRIDGE自治体交流会 produced by NTT西日本

熱い思いあふれる自治体と直接つながれる交流会！

- 12月5日 15:00 - 15:40- 場所：虎ノ門ヒルズ５階 ホールA2

▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&c0=NTTWEST_networking(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&c0=NTTWEST_networking)

＜交流会参加自治体＞

富山市 企画管理部 スマートシティ推進課

生活課題の解決・地域コミュニティ活性化に貢献できるtoC領域の共創パートナー募集

鹿児島県 商工労働水産部産業立地課新産業創出室

鹿児島県をフィールドに宇宙ビジネスに取り組むパートナー募集

沖縄県 大阪事務所

沖縄県民の健康長寿を取り戻すためのソリューションをもち、さらに沖縄で成長したい企業様の募集

兵庫県 産業労働部 新産業課

ドローンで越える！イノベーションの壁 ～社会課題に挑むアイデアマン募集！～

福島県浪江町 市街地整備課 F-REI立地室

外国人研究者、その家族など新たな居住者に定着いただけるよう誰もが共生するまちづくりを目指して

▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&c0=NTTWEST_networking(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&c0=NTTWEST_networking)

ILS2024開催概要

日時 : 2024年12月2日(月)～5日(木) 10:00 - 18:00

会場 : 虎ノ門ヒルズ フォーラム ※一部オンライン配信

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など