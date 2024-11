ABERLINK社が、’2024 英国女王賞を受賞！

株式会社システムクリエイト

株式会社システムクリエイト(本社:大阪府東大阪市荒本新町、代表:川上正義)が日本総代理店を務める、英ABERLINK社は、先ごろ英国で最も権威のある、『The King's Awards for Enterprise』(英国女王賞)を受賞しました。

同賞は、国際貿易・イノベーション・持続可能な開発・社会的流動性による機会促進において優れた業績を挙げた英国企業やその他の組織を表彰する制度で、英国企業に対する英国最高位の公式賞です。 この制度は、1965年11月30日の王室令により英国女王賞として設立され、イノベーション、国際貿易、持続可能な開発、社会的流動性による機会促進の分野で英国企業の優れた業績を表彰するものです。

同賞受賞の知らせを受け、オーナーのマーカス・イールズは次のように語りました:

「革新に対する英国女王賞の受賞は大変光栄なことであり、30年にわたり、世界的に応用可能な計測の問題に対するユニークなソリューションの創造に常に邁進してきたことを裏付けるものです。 エクストルCNC CMMは、その優れた実践例です。

The King's Awards for Enterpriseは、以前はThe Queen's Awards for Enterpriseとして知られていましたが、昨年、英国の優れた企業を表彰することで女王エリザベス2世の遺産を継承したいという国王陛下の意向を反映し、名称が変更されました。

今年で58年目を迎えるこのアワード・プログラムは、英国で最も権威あるビジネス・アワードであり、受賞企業は今後5年間、栄誉あるキングス・アワードのエンブレムを使用することができます。

ABERLINK社について

■会社名:ABERLINK LTD. ■本社所在地:イギリス・グロスターシャー州 イーストコム ■設立:1993年 ■事業内容:検査機器・計測機器製造販売 ■HP:https://www.aberlink.com/