青春×バンド×恋愛！新連載『群青ロックンロール』（森井崇正 著）11月27日発売のコミック雑誌「コミックヘヴン」にてスタート！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は新連載『群青ロックンロール』（森井崇正 著）を月刊コミック雑誌『コミックヘヴンvol.85 2025年1月10日号』2024年11月27日(水)発売号より掲載いたします。掲載誌は全国の書店、オンライン書店等で発売中。

静寂に響く、君とロックーーー

蒼き熱が突き抜ける！！富山の田舎から始まる、

青春バンド×ラヴストーリー！！

轟音GO ON新連載、此処に開演！！！！！

月刊コミック雑誌『コミックヘヴン』

美少女達の楽園！強刺激満載なコミック誌！！

紙版は毎月27日頃発売・電子版は翌月12日配信

https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/heaven/

『群青ロックンロール』掲載号は11月27日発売（電子版12月12日配信）

毎号直筆サイン色紙＆オリジナルグッズのプレゼント企画実施中！

※電子版はご応募できません

最新情報はコミックヘヴン公式X(https://twitter.com/heaven00104)（https://twitter.com/heaven00104）をチェック！

森井崇正の好評関連コミック

『画狂少女』1巻

ご購入(https://amzn.asia/d/gGbV7OS) https://amzn.asia/d/gGbV7OS

出版年月日：2021/11/29

ISBN：9784537144369

第1話試し読み(https://sp.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/gakyoshoujo/#target/page_no=1) https://sp.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/gakyoshoujo/#target/page_no=1

【超熱☆両想い！！！超弩級ラブコメ×バクハツ！！！！！】

とある放課後。

男子高校生の石橋清良は憧れの美少女・葛飾京に“ハダカ”を狙われる。

彼女は新進気鋭の女子高校生アーティストなのだ…！

清良のムキダシの心に惹かれた京。

絵に狂い、恋を喰らうーーー

二人の情熱煌めく日々が始まった…！



恋が叫ぶグランドエスケープ！

両想いな高校生男女の、エグルイな青春物語！！

『熱恋―ATSUKOI―』1・2巻

１巻 ご購入(https://amzn.asia/d/dEcpziz) https://amzn.asia/d/dEcpziz

出版年月日：2023/09/19

ISBN：9784537146981

２巻 ご購入(https://amzn.asia/d/2eqO8IS) https://amzn.asia/d/2eqO8IS

出版年月日：2024/05/29

ISBN：9784537148268

第1話試し読み(https://sp.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/atsukoi/#target/page_no=1) https://sp.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/atsukoi/#target/page_no=1

【“初めて”カップルの“赤面爆発”ラブコメ！】

周囲から「熱恋コンビ」と言われる完全「両片想い」の高校生・熱志と恋美。

恋愛経験ゼロ同士、付き合えずにいたが、ある日の登校中――双方同時に告白！！

二人の悲願である彼氏と彼女になった…！

熱すぎる、真っ直ぐすぎる灼熱純真☆ラヴコメディ！！

超弩級ハイテンション恋愛劇、此処に爆誕！！

日本文芸社について

私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：71名（2024年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/