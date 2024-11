パナソニックHD、シーベジタブルの養殖海藻を社員食堂で定期的かつ継続して提供開始 ～ネイチャーポジティブへの理解・行動変容を促進～

パナソニックグループ[画像1: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-a1791964895187d39e18-9.jpg ]パナソニック ホールディングス株式会社(以下、パナソニックHD)は、2024年11月26日から、合同会社シーベジタブル(以下、シーベジタブル)の養殖海藻を定期的、継続的に社員食堂で提供する取り組みを開始します。磯焼けなどにより減少しつつある海藻を環境負荷の少ない陸上栽培と海面栽培によって蘇らせてきたシーベジタブルの養殖海藻を社員食堂で提供することを通じて、グループ従業員に日本の海域で起こっている様々な生物多様性棄損の現状や水産業の問題を伝え、社内からネイチャーポジティブへの理解・行動変容を促していきます。[画像2: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-bf9ad8645df5d2d48c40-10.jpg ]パナソニックHDは、海藻養殖を通じた海の生物多様性の保全・回復に加え、食料問題、健康維持、CO2削減といった社会課題解決に向けた可能性を検討するため、2024年11月15日にシーベジタブルと「海藻養殖を通じた社会課題の解決にむけた可能性を検討する共同実証契約」を締結しました。本契約により、製造業として長年培ってきたロボット技術やIoT技術などの知見・ノウハウを有するパナソニックHDと、天然の生産量が極めて少なくなっているすじ青のり(※1)や、準絶滅危惧種のとさかのり(※2)などの陸上や海面養殖の成功など海藻養殖技術、養殖施設を有するシーベジタブルとで、両社の強みを融合し、環境負荷の低減や食料供給の安定化に向けた可能性検討を協働で実施します。[画像3: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-e44dcc7f5f821eb24f02-11.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-f17ae186d653f0388c09-12.jpg ]また、パナソニックHDではこれまでも、社員食堂を従業員に楽しく、体験的に社会課題を学び、その解決に向けたアクションを起こす機会の提供を行ってきました。具体的には、2009年9月から、TFTメニューの喫食を通じて途上国の子どもたちに給食を届ける「Table for Two」活動への参画、2018年3月から、日本で初めて「サステナブル・シーフード」の継続的な提供を開始、2022年1月からは、今なお続く福島県の風評被害などの様々な問題や、福島県の食の安全に向けた取り組みを正しく知り、福島県の農林水産物を美味しく食べて福島県を応援する福島『復興』応援アクションの開始、その他にも様々な活動を行っています。今回の取り組みは、シーベジタブルとの共同実証実験の一環として行うもので、給食事業会社、エームサービス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小谷 周)の協力を得て、パナソニックHD 本社の社員食堂(大阪府門真市)から開始しました。従業員の生産物や環境問題、日本の食文化に対する、受容性・行動変容を調査すると共に、取り組みを社会に広く発信いたします。今後は順次賛同いただける給食事業者に協力の輪を広げ、国内の他の社員食堂へ拡大し、従業員を起点とした行動変容を促し、ひいては、生物多様性の保全・回復、日本の水産業の支援、地域経済の活性化を目指します。※1 すじ青のり天然での生産量が極めて少なくなった海藻。かつては、高知県四万十川が生産地であったが、水温上昇により収穫量が激減し、2020年には出荷量が0 kgとなっていた。※2 とさかのり栄養価が高く、さまざまな料理に利用できる海藻として知られている一方、天然ものがとれにくくなっており、準絶滅危惧種にもなっている。[画像5: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-f41e9e8e0365b7c8b81a-13.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/3442/6019/resize/d3442-6019-9d0740ce2b81bb15b306-14.jpg ]<関連リンク>・パナソニックHDとシーベジタブル、海藻養殖を通じた社会課題の解決に向けた可能性を検討する共同実証契約を締結https://news.panasonic.com/jp/press/jn241115-1・企業の社員食堂に海藻を。パナソニックグループで海藻の食材試食会を実施https://seaveges.com/blogs/news/company-cafeteria_panasonic・Act for EVERY LIFE(パナソニックグループ みんなの生物多様性保全)https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/afel.html・パナソニックグループの企業市民活動https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship.html