「PalVerse モブサイコ100 III」と「PalVerse Pale. モブサイコ100 III」2024年11月29日(金)に発売開始！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-10e591a052a45d594c5e-16.jpg ]TVアニメ「モブサイコ100 III」のキャラクターたちがデフォルメフィギュアになって登場！手のひらサイズのトレーディングデフォルメフィギュア「PalVerse(パルバース)」の新商品「PalVerse モブサイコ100 III」が11月29日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始します。BOXを購入すると購入特典が付く店舗も！また「PalVerse」の派生ブランド パレットから生まれるデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse Pale. モブサイコ100 III」全2種についても11月29日(金)から発売開始します。ぜひゲットしてくださいね！PalVerse モブサイコ100 III 概要[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-9762787a666961c055db-0.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。【価格】［PACK］1,100円(税込)［BOX］6,600円(税込)【発売日】2024年11月29日(金)発売予定【素材】本体：PVC【種類数】全6種（1BOXコンプリート仕様）【仕様】ブラインドパッケージ【本体サイズ】約90mm【イラスト原案＆ディレクション】一束商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-531/BOX購入特典「PalVerse モブサイコ100 III」をブシロード オンラインストアまたはアニメイト、あみあみ、ホビーゾーンにてBOXでご購入いただきますと、1BOXごとに購入特典が付きます！※BOXのご購入数1個につき、１個特典がつきます※特典は無くなり次第、終了です[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-7b1650544512bdc40b9c-0.jpg ]ラインナップは全6種類[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-c1b2fe527a66f36eed1a-0.jpg ]▼影山茂夫[画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-5f50a7b5bedfb8895737-0.jpg ]▼霊幻新隆[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-4a52e678ce5ea61a07de-0.jpg ]▼守衛エクボ[画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-17e5a38c9d34e97266ec-0.jpg ]▼影山律[画像8: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-b15b3d21a0f01c93d39b-0.jpg ]▼花沢輝気[画像9: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-79bf9371ac5a48a63456-0.jpg ]▼芹沢克也[画像10: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-6720ba8fae9eb929ba25-0.jpg ]PalVerse Pale. モブサイコ100 III 全2種[画像11: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-cbbf3d9647af88795360-0.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。【価格】各3,300円(税込)【素材】本体：PVC・ABS【種類数】全2種【仕様】オープンパッケージ【全高】約110mmラインナップは全2種類▼影山茂夫 [画像12: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-0254e932775fc91a94e9-0.jpg ]商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-1314/▼霊幻新隆[画像13: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-8f81f497107f7b6096aa-0.jpg ]商品ページ： https://palverse-figure.com/product/product-1314/■「PalVerse(パルバース)」とは？[画像14: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-16b0d92399636c8a3450-0.jpg ]『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したトレーディングフィギュアブランドです。今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。■「PalVerse Pale.(パルバースパレ)」とは？[画像15: https://prtimes.jp/i/14827/8198/resize/d14827-8198-a04d6a9fa841f3a0cae5-0.jpg ]『手のひらサイズの新世界』 をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」の派生ブランド。パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズです。・公式HP https://palverse-figure.com/・公式X(旧：Twitter) @bushi_hobby_jp（https://x.com/bushi_hobby_jp）・公式Instagram @bushiroad_hobby（https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/）※掲載の際には、下記の記載をお願いします。(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会