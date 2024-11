【12/5 (木) 16時】富士通式！営業のデジタルシフトに学ぶ 大企業における組織革新のリアル　無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク[画像1: https://prtimes.jp/i/15233/311/resize/d15233-311-6154621f650d6e378bb3-0.jpg ]◆背景当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて67万人超(2024年10月時点)の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1600を超えるクライアントの事業創出を支援しております。(ご支援事例:https://visasq.co.jp/case)また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。◆セミナーのご紹介本セミナーでは、富士通株式会社 カスタマーグロース戦略室 Demand Generation Division(デジタルセールス)VP, Head of Demand Generation Division の 友廣 啓爾 氏 をお招きいたします。友廣氏は大手日本企業とベンチャー出版社を経たのち、HP、SAP、マイクロソフトといった外資系 IT 企業においてフィールドマーケティングの経験を積んだのち、2020年6月に富士通へ入社。マーケティングと営業変革に従事されたという経歴をお持ちで、本領域に於いては大変豊富なご知見をお持ちです。以下、ご講演内容のイメージです。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DX を推進するべきだ。そのような言葉が叫ばれて、今や「DX」という言葉自体に新鮮味もなくなりつつあります。しかし、それでも「DX はどう推進していくべきか」「DX 推進には組織の壁がどうしても高くあるから難しい」という課題は根強く残っている企業が多いのではないでしょうか。ある調査によると従業員数が 1001 人以上の大企業では、約3分の2の企業が DX 対応に取り組み、そのうちの4割近くがその専門部署を設けているという実態があるとのことです。特に DX を推進する上で、変革余地が大きく、期待が寄せられる一領域としては「営業」という事業活動があると考えています。そこで今回は富士通において、デジタルセールスを設立してから約3年にわたる営業 DX の推進を通じて得た実践的な「営業 DX を進める」という話だけではなく「いかに DX を進めるために準備するべき組織の変革・成長戦略の描き方」に知見をお持ちの友廣 啓爾 氏 をお招きします。当日は以下の内容をお話いただきます。<当日のアジェンダ>1. DXを推進するため、乗り越えるべき組織の壁にどう立ち向かうか -味方を増やすといってもどのように行うか2. ウェルビーイングの確立とは -新しい組織において、 新しい考え方を確立しながら拡大する特有の課題とは3. 組織の成長を支えるシステムをどのように構築し、活用するか -どのような意識を育てるべきなのか---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◆セミナーの概要タイトル:富士通式!営業のデジタルシフトに学ぶ 大企業における組織革新のリアル ~カルチャーを変え、組織づくりの壁を超えるノウハウとは~主催:株式会社ビザスク日時:12月5日(木)16:00~17:15開催方法:Zoomによるオンライン開催参加費用:無料対象者:大企業において DX 推進をされている方、新規事業開発に取り組まれている方、富士通社のお取り組みにご関心がある方詳細・お申込み:https://visasq.co.jp/seminar/dxpropulsion1205?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20241205【登壇者情報】[画像2: https://prtimes.jp/i/15233/311/resize/d15233-311-d180ebc75e2cb89ced32-1.png ]友廣 啓爾 氏富士通株式会社 カスタマーグロース戦略室 Demand Generation Division(デジタルセールス)VP, Head of Demand Generation Division成蹊大学文学部を卒業後、とある大手日本企業とベンチャー出版社を経たのち HP、SAP、マイクロソフトといった外資系 IT 企業にてフィールドマーケティングの経験を積む。マネタイズできる B2B マーケティングの理想像とプロセス変革を追い求め、並々ならぬ熱意を傾け続ける。行きついた先に日本企業に貢献すべきと思い立ち2020年6月に富士通へ入社。マーケティングと営業変革に従事、奮闘中。著書に『富士通式!営業のデジタルシフト』(翔泳社)■ご講演スケジュール・ご挨拶とサービス紹介 (5分)・友廣氏 ご講演 (50分)・Q&A(15分)【お申込みについて】以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。https://visasq.co.jp/seminar/dxpropulsion1205?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20241205■ 株式会社ビザスク「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界中のイノベーションを支えるナレッジプラットフォームを運営。国内外67万人超(2024年10月時点)の知見データベースを活用し、新規事業開発における業界研究やニーズ調査、人材育成、グローバル進出等、様々な課題の解決に、テクノロジーと高度なオペレーションで個人の知見をピンポイントにマッチングしている。2019年、2020年の「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast 500」を連続受賞する。2020年3月10日、東証マザーズ(現 東証グロース)上場。2021年11月1日、米国同業のColeman Research Group, Inc.を買収。会社名:株式会社ビザスク所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F・10F設立日:2012年3月19日代表者:代表取締役CEO 端羽 英子事業内容:ビジネス領域特化の日本最大級(※)のナレッジプラットフォーム の運営、新規事業創出/組織開発支援 (※エキスパート数において(67万人超 2024年10月時点))証券コード:4490(東証グロース)コーポレートサイト:https://corp.visasq.co.jp/サービスサイト:https://visasq.co.jp/