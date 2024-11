サイオステクノロジー、「Amazon FSx for NetApp ONTAP」を利用したHAクラスター構成のサポートサービスを提供開始

サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:喜多伸夫、以下、サイオステクノロジー)は、HAクラスターソフトウェア「LifeKeeper for Linux ver.9.9.0」「LifeKeeper for Windows ver.8.10.1」において、アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)が提供する「Amazon FSx for NetApp ONTAP」を利用したHAクラスター構成のサポートサービスを2024年11月28日より開始します。

今回「LifeKeeper」は、Linux版ではiSCSI*1とNFS*2、Windows版ではiSCSIに対応します。これにより、Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)上で「LifeKeeper」と「Amazon FSx for NetApp ONTAP」を組み合わせたHAクラスターを構成することが可能になります。

図1 Linux環境での「LifeKeeper」「Amazon FSx for NetApp ONTAP」によるHAクラスター構成

図2 Windows環境での「LifeKeeper」「Amazon FSx for NetApp ONTAP」によるHAクラスター構成

「Amazon FSx for NetApp ONTAP」のサポートサービスおよび「Amazon FSx for NetApp ONTAP」に関する詳細情報は、以下をご覧ください。

「Amazon FSx for NetApp ONTAP」のサポートサービス https://bccs.sios.jp/usecases/aws.html

「Amazon FSx for NetApp ONTAP」 https://aws.amazon.com/jp/fsx/netapp-ontap/

サイオステクノロジーは、今後もビジネス基盤となるITシステムの安定運用が求められる社会において、企業がより一層安全・安心してITシステムを利用できるよう、信頼性の高い製品サービスの提供に努めてまいります。

*1 iSCSI(アイスカジー)

Internet Small Computer System Interfaceの略。インターネットプロトコルネットワークを介して、データ記憶装置であるストレージデバイスとコンピューター間で情報のやりとりを高速に行えるようにする通信様式のひとつ。

*2 NFS

Network File Systemの略。ネットワークを介して、異なるコンピューターやオペレーティングシステム間でファイルを共有できるようにする通信様式のひとつ。

■「LifeKeeper」について

「LifeKeeper」は、全世界で8万ライセンス以上の導入実績があるHAクラスター製品です。「LifeKeeper」を導入することで、アプリケーションレベルでの可用性担保の実現に加えて、データレプリケーション製品の「DataKeeper」と組み合わせることで共有ストレージを使用せずクラウド上でシステムを冗長化させ、システム全体の可用性が高められます。

詳細情報は、https://bccs.sios.jp/lifekeeper/ をご覧ください。

■サイオステクノロジーについて

サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、自社開発ソフトウェアおよびSaaSの販売とサービスを行っています。直近では、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、AIの活用支援や次世代を支える製品とサービスを提供しています。これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

詳細情報は、https://sios.jp をご覧ください。

■お客様のお問い合わせ先(記事掲載の場合はこちらをご利用ください)

サイオステクノロジー株式会社

BC&CSサービスライン 担当:石部、吉岡

TEL:03-6859-8630 Email:bc-mk@sios.com

お問い合わせフォーム:https://mk.sios.jp/BC_Web_Inquiry.html