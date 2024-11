FM AICHI 「Menicon Music Contact」2024年12月特集アーティストに「秦 基博」が登場！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI(株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz)では、月替わりでアーティストが登場するラジオ番組「Menicon Music Contact」(毎週月曜日~木曜日19:55~20:00) を放送しております。

12月のマンスリー・アーティストは、21世紀を代表するシンガー・ソングライターのひとりとして不動の地位を確立している「秦 基博」が務めます。1ヵ月間にわたり番組に出演し、11月20日にリリースされた10組の豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』の聴きどころや制作秘話、名古屋に関するエピソードなどを紹介します。

さらに、番組公式X(旧Twitter)では、「HATA EXPO オリジナルメッシュポーチ」が抽選で3名にプレゼントされる恒例の企画も展開されます。

◆12月担当アーティスト 「秦 基博」

宮崎県生まれ、横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。

2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。デビュー10周年には横浜スタジアムでワンマンライブを開催。初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得、以降もロングセールスが続いている。2020年11月よりスタートしたNHK連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌に新曲「泣き笑いのエピソード」が起用された。2021年11月には「Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE」を横浜アリーナ、大阪城ホールで開催。12月には日本武道館で「HATA MOTOHIRO 15th Anniversary LIVE “Philharmonic Night”」の開催がされた。

そして、今月20日には豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』をリリースした。

▼オフィシャルサイト https://www.office-augusta.com/hata/

【 FM AICHI 「Menicon Music Contact」番組概要 】

◆放送日時:毎週月曜日~木曜日19:55~20:00

◆2024年12月担当アーティスト:秦 基博

◆内容:月替わりで話題のアーティストを起用し、本人が楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージとともに自身の最新曲を紹介するプログラム。番組X(旧Twitter)をフォロー&投稿をリポスト(リツイート)すると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を展開。

◆番組X(旧Twitter):@menicon807

◆番組ハッシュタグ: #メニコンミュージックコンタクト