「niko and ...」発のフェミニン雑貨ブランド「tiny tiny」がポジティブな口調でZ世代を中心に支持を集める「チェゴシム」とのコラボアイテムを11月29日（金）に発売！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」発のフェミニンテイストな服飾雑貨ブランド「tiny tiny(ティニーティニー)」は、SNSを中心に話題を集める韓国の大人気キャラクター「チェゴシム」とのコラボレーション商品、全12アイテムを2024年11月29日(金)より「tiny tiny」全店舗と「niko and ...」一部店舗、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて発売いたします。

「tiny tiny」は「スタイリストは、じぶんがいい。-Feminine convenience stand-」をコンセプトに、フェミニンテイストのバッグやポーチ、アクセサリーに加えスマホショルダーといったガジェット系アイテムまで豊富な服飾雑貨をラインアップしています。「チェゴシム」は2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターで、ポップな色合いとポジティブな世界観から韓国のZ世代を中心に注目を集めています。チェゴシムの持つ、ゆるく可愛い世界観の中に描かれたはっきりとしたメッセージ性のギャップに魅力を感じ、コラボレーションにいたりました。

コラボレーションアイテムは、今回のために描き下ろされたグラフィックを使用して、モバイルアクセサリーやトートバッグなど「tiny tiny」の人気アイテムに「チェゴシム」の世界観をMIXさせています。「ポップでメッセージ性のあるデザインがみんなの心に刺さる(ハート)チェゴシムのみんなと一緒に自分アップデートをしよう!」をコンセプトとした、特別なコレクションに仕上がりました。

さらに、すべてのアイテムに付いている下げ札は、「チェゴシム」の人気アイテム「お守りカード」の仕様で、「tiny tiny」でしか手に入らない限定デザインの特別な1枚になっています。

■「チェゴシム」コラボレーションアイテム展開概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2408_1_807b386d6de6d3e28866a60f69f0d5c6.jpg ]

■商品詳細(一部抜粋)

商品名:モチモチクッション

価格 :3,690円(税込)

カラー:ゴシムちゃん/サランヘ/うさゴシム

商品名:トートバッグ

価格 :2,490円(税込)

カラー:ピンク/アイボリー/イエロー

商品名:オマモリキンチャク

価格 :990円(税込)

カラー:ピンク/アイボリー

商品名:ハンドストラップ

価格 :1,980円(税込)

カラー:うさゴシム/くまゴシム/よつばゴシム

商品名:スマホシート

価格 :880円(税込)

カラー:うさゴシム/くまゴシム/よつばゴシム

商品名:スライドミラー

価格 :880円(税込)

カラー:うさゴシム/ぱんだゴシム/くまゴシム

■プレゼントキャンペーンについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2408_2_3b5867f725d02ceb28786a347af298f4.jpg ]

※本キャンペーンは予期せず終了となる可能性がございます。

※トートバッグのカラーはお選びいただけませんのでご了承ください。

■チェゴシムについて

「チェゴシム」は2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターで、ポップな色合いと登場キャラクターたちの素朴な表情、そこに添えられた明るくポジティブなメッセージが反響を呼び、韓国のZ世代を中心に注目を集めている。

<X>https://twitter.com/gosimperson

<Instagram>https://www.instagram.com/gosimperson/

<Japan X>https://x.com/choigosim_jp

<Japan Instagram>https://www.instagram.com/choigosim_jp/?hl=ja

■「tiny tiny(ティニーティニー)」について

「スタイリストは、じぶんがいい。-Feminine convenience stand-フェミニンテイストの服飾雑貨が揃うセルフスタイリストのためのコンビニスタンド。」をコンセプトに「niko and ...」から誕生した初の服飾雑貨ブランド。バッグやポーチ、アクセサリーに加えスマホショルダーといったガジェット系アイテムまで豊富なラインアップを展開。

全国3店舗展開(2024年10月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)>

https://www.dot-st.com/nikoand/?dispNo=001045

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/brands/tiny-tiny/

<Instagram> https://www.instagram.com/tinytiny_official/

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国144店舗展開(2024年10月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/