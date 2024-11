BABYMONSTER自身初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO, MONSTERS＞ IN JAPAN』

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ[画像1: https://prtimes.jp/i/61313/72/resize/d61313-72-1086b92e676000be87ea-0.jpg ]YG ENTERTAINMENTから約7年ぶりにデビューした新人ガールズグループBABYMONSTER(ベイビーモンスター)が、自身初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN』の詳細を発表した。今回は神奈川のぴあアリーナMMを皮切りに、愛知・大阪・神奈川・福岡の全5会場、11公演を予定しており、日本だけで約10万人規模の動員となる見込みだ。BABYMONSTERは今年5月と7月に自身初のファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』で東京・神戸の2会場で計4万6000人を動員。初めての公演とは思えないオーラと圧倒的なライブパフォーマンスで日本のファンを大いに沸かせた。今回のワールドツアー日本公演では動員規模を約2倍に拡大。2025年春にもう一度、日本中でその実力を証明することになるだろう。さらに11月1日(金)に韓国で発表した自身初のフルアルバム「DRIP」は、すでにタイトル曲「DRIP」のミュージックビデオ再生回数が1億回を突破、Billboard Global 200でも最高30位にチャートイン。日本でも大きな注目を集め、11月29日(金)には自身2度目となるテレビ朝日系「ミュージックステーション」への生出演、翌日の11月30日にはNHK「Venue101」の出演が決定するなど、デビュー1年未満の新人ガールズグループとは思えない急成長を遂げている。2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN 開催概要 <公演タイトル>2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN[日程・会場]2025年3月14日(金)神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:30/開演18:30 2025年3月15日(土)神奈川・ぴあアリーナMM 開場17:00/開演18:00 2025年3月16日(日)神奈川・ぴあアリーナMM 開場15:00/開演16:00 2025年3月22日(土)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場16:30/開演18:00 2025年3月23日(日)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館 開場14:30/開演16:00 2025年4月3日(木) 大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00 2025年4月4日(金) 大阪・Asueアリーナ大阪 開場17:00/開演18:00 2025年4月12日(土)神奈川・Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00 2025年4月13日(日)神奈川・Kアリーナ横浜 開場14:30/開演16:00 2025年4月19日(土)福岡・福岡国際センター 開場17:00/開演18:00 2025年4月20日(日)福岡・福岡国際センター 開場15:00/開演16:00 [チケット代]1. 指定席 13,500円(税込)2. プレミアムシート 28,000円(税込)※BABYMONSTER GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MONSTIEZ (JP) W会員限定※アリーナ前方エリア/ステージ間近席保証、プレミアムシート限定オリジナルグッズ付--------------★アップグレードシートに関しまして※アップグレードシートに関しては後日ご案内予定です。※アップグレードシートご希望の方はまずは指定席チケットをお申し込みください。※アリーナ席保証、アップグレードシート限定オリジナルグッズ付※アップグレード料金 指定席+9,500円--------------<チケットに関する注意事項>※第1希望に「プレミアムシート」を選択される場合は、第2希望に必ず「指定席」を選択ください。※プレミアムシート、アップグレードシートのグッズは、いずれもオリジナルグッズとなり、当日会場にてお渡しいたします。(後日発送不可)別途通販や会場での販売はございません。※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料となります。※指定席は、お一人様1公演につき4枚まで申込み可。※プレミアムシートは、お一人様1公演につき2枚まで申込み可。同伴者も公演当日に必ず BABYMONSTER GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MONSTIEZ (JP) W会員であることが条件。※プレミアムシート、アップグレードシートが良席と感じるかは、個人差がございますので、ご納得いただいた方のみお申し込みください。 お席についてのクレーム・返金はいかなる場合でも受け付けられません。[BABYMONSTER GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MONSTIEZ (JP) W会員先行抽選受付]申込期間:2024年11月28日(木)18:00~12月4日(水)23:59まで※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。※BABYMONSTER GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MONSTIEZ (JP) にログイン後、TICKETページより諸注意事項をご確認いただいたうえで、お申込みください。▼お申込みはこちらhttps://babymonster-official.jp/tour2025_ticket_w/▼公演詳細はこちらhttps://yg-babymonster-official.jp/live/hello-monsters/[企画]YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN[制作]Sony Music Solutions[協力]Sony Music Labels[注意事項]※開場/開演時間は変更となる場合がございます。※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止※営利目的の転売禁止※客席を含む会場内の映像・写真が各種メディア・各種SNS・動画放送/配信・商品等に公開されることがございます。<チケットに関するお問い合わせ>イープラス お客様サポート http://eplus.jp/qa/<公演に関するお問い合わせ>・ぴあアリーナMM ライブインフォメーション 0570-017-230(平日12:00~15:00)・ポートメッセなごや 第1展示館 キョードー東海 052-972-7466(月~金12:00~18:00 土10:00~13:00 ※日曜・祝日は休業)・Asueアリーナ大阪 キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00~18:00 ※日祝除く)・Kアリーナ横浜 ライブインフォメーション 0570-017-230(平日12:00~15:00)・福岡国際センター キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00~15:00)番組出演情報 韓国で話題となったDRIPを日本で初披露!テレビ朝日系「ミュージックステーション」放送日時:11月29日(金)21:00~21:54 生放送番組HP:https://www.tv-asahi.co.jp/music/NHK「Venue101」放送日時:11月30日(土)23:00~23:30 生放送番組HP:https://www.nhk.or.jp/music/venue101/フジテレビ「週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭」放送日時:12月11日(水)23:00~23:40番組HP:https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/BABYMONSTER(ベイビーモンスター)[画像2: https://prtimes.jp/i/61313/72/resize/d61313-72-960fbe313918d5afdbf0-1.jpg ]<プロフィール>BABYMONSTERはYGから約7年ぶりにデビューしたガールズグループで、韓国、タイ、日本出身の多国籍メンバーで構成されている。ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルなど何ひとつ抜けがない‘オールラウンダー’グループとしてその存在感を世界に刻印している。今年4月、1stミニアルバム[BABYMONS7ER]を通して完全体デビューし、ガールズグループのデビューアルバム初動1位達成、タイトル曲‘SHEESH’でガールズグループデビューM/V最短1億回再生突破、デビュー2か月でSpotifyストリーミング再生1億回達成などの記録を立て、グループ名にふさわしい怪物のような新人の姿を見せてくれた。同年7月、デジタルシングル[FOREVER]を発表した彼女らは続いて11月1日、公式デビュー7ヶ月ぶりに超高速で1st フルアルバム[DRIP]を発売した。このアルバムはアメリカのビルボードメインチャートである’ビルボード200’に149位で初ランクインに成功し、タイトル曲「DRIP」はグローバル(Billboard Global Excl.U.S)とビルボードのグローバル200でそれぞれ16位、30位にランクインし、自己最高順位を更新した。アメリカのビルボードもやはり彼女らを「2024年最も有望なKPOP新人」に挙げ、高い期待感を示した。[SNS]Official X(旧Twitter):https://x.com/YGBABYMONSTER_Official Instagram:https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/Official YouTube:https://www.youtube.com/@BABYMONSTEROfficial TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktokOfficial Facebook:https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/