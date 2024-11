飲食店専用の決済サービス「ダイニーキャッシュレス」、中小企業・個人事業主を対象とした「個店プラン」の提供を開始！

株式会社ダイニー

飲食店の売上アップに貢献する「ダイニーモバイルオーダー」「ダイニーPOSレジ」などを提供する株式会社ダイニー(本社:東京都港区/ 代表取締役:山田真央/以下、ダイ二ー)は、飲食店専用の決済サービス「ダイニーキャッシュレス」において、12月2日(月)から一定の条件を満たした中小企業・個人事業主を対象とした「個店プラン」の申し込みを開始することをお知らせします。

■ 背景

ダイニーは日々多くの飲食店経営者と接するなかで、高い決済手数料が大きな課題であることがわかりました。その課題をダイニーが解決したいという思いから、2024年9月19日に決済領域に進出し、飲食店に特化した決済サービスの提供を開始しました。

「ダイニーキャッシュレス」は、世界多くの大手企業に選ばれるグローバル決済プラットフォームを提供するAdyenの日本法人であるAdyen Japan株式会社(本社:東京都渋谷区)と提携(※1)することで、業界最安級の決済手数料を実現し、2024年11月19日時点で、1,000店舗への導入が決定しています。(※2)

しかし中小企業や個人事業主は、未だ導入を踏みとどまってしまう現状があります。そこで、すべての人の飲食インフラになることを目指すダイニーは、さらに決済手数料を最大1.888%まで引き下げ、業界最安級を実現することで、より多くの飲食店経営者のサポートに努めて参ります。

■「ダイニーキャッシュレス 」個店プラン

2024年9月19日にサービス提供開始を発表した飲食店専用の決済サービス「ダイニーキャッシュレス」(※1)は、一定の条件を満たした中小企業・個人事業者を対象に、決済手数料を最大1.888%に引き下げた業界最安級の「ダイニーキャッシュレス 個店プラン」の提供を開始します。対象となるカードブランドは、Visa、Mastercard、JCB、Dinersの4種類で、導入費用、月額費用、振込手数料は無料です。

「個店プラン」の適用には、中小企業庁が定める中小企業の定義に当てはまり、年間のクレジットカード決済額が、Visaは2,000万円以下、Mastercard、JCB/Dinersは1,000万円以下(※2)であることなどが基本条件で、別途審査が必要となります。また、12月2日(月)以前に「ダイニーキャッシュレス」にお申し込みいただいた中小企業・個人事業主も、「個店プラン」への変更が可能です。(※3)

※2 取扱い開始後、年間クレジットカード決済額がいずれか一種以上のブランドで超えた場合、

決済手数料はVisa、Mastercardは2.48%、JCB/Dinersは3.10%に自動で切り替わります。

※3 別途手続きが必要です。詳細ホームページは2024年12月2日より公開予定

■ 「ダイニーキャッシュレス」選べるプラン

- 「ダイニーキャッシュレス」 個店プラン 12月2日(火)から申し込み開始(対象)中小企業庁が定める中小企業の定義に該当し、年間クレジットカード決済額が、Visaは2,000万円以下、Mastercard、JCB/Dinersは1,000万円以下などの条件を満たす中小企業・個人事業主 ※別途審査が必要- 「ダイニーキャッシュレス」 標準プラン 9月19日(木)より提供中(対象)個店プランの対象に当てはまらない企業 ※別途審査が必要- 「ダイニーキャッシュレス」 手数料割引キャンペーン先着2,000店舗限定で、Visa、Mastercardの決済手数料を1.98%とキャンペーン価格(※1)で提供しています。現在「ダイニーキャッシュレス」の導入予定店舗数は2024年11月19日時点で、1,000店舗を突破しました。個店プランに加入される場合は、キャンペーンの対象外となります。

※1「ダイニーPOSレジ」未導入店が対象です。導入から180日間の限定料率で、181日目からは通常料率となります。

■「ダイニーキャッシュレス」とは

「ダイニーキャッシュレス」は、業界最安級の手数料率を実現する飲食店専用のキャッシュレス決済サービスです。導入費用・月額費用・振込手数料が無料で、テーブル会計を実現するポータブル端末も無償提供しています。「ダイニーPOSレジ」と連携しており、スムーズな会計処理を実現する他、入金サイクルは月6回と月2回から選択可能で、電話とチャットサポートも実現しています。

「ダイニーキャッシュレス」URL:https://www.dinii.jp/lp/diniicashless

