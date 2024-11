新シリーズ「ザ・密林生活 with エド・スタフォード」12/10~ディスカバリーチャンネル放送開始!12/11より「スカパー!番組配信」で第1話無料配信!全6話の配信決定!

ディスカバリー・ジャパン合同会社[画像1: https://prtimes.jp/i/27683/284/resize/d27683-284-cfb8527390d743493c52-0.jpg ]当シリーズは「スカパー!番組配信」で、放送翌日から2週間の期間限定で全6話を配信。第1話は無料でどなたでもご視聴いただけます。また、ディスカバリーチャンネル公式YouTubeでも第1話を無料公開いたします。スカパー!番組配信 ディスカバリーチャンネル<12月11日(水)午後9時~より配信開始>https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219299ディスカバリーチャンネル公式YouTubehttps://www.youtube.com/discoveryjapan現代のイギリスの父親たちは問題を抱えていると、探検家で元イギリス陸軍大尉のエド・スタフォードは考えている。あまりに優しく、快適な環境に慣れすぎ、リスクを避けすぎていて、男性のロールモデルとしての目的を見失いつつあると。そこでエドは究極のサバイバルスクールを開き、悩める現代の父親とその子供たちを地球上で最も過酷なアウトドアチャレンジに参加させる。数週間にわたり、父親たちは自分の子供と中央アメリカのジャングルのど真ん中で過ごすことになる。自作のシェルターで寝泊まりし、自ら食料をとって調理し、トイレを掘り、火を焚き、クモやヘビ、サソリをかわしながら、うだるような暑さと高い湿度、体を刺す虫に対処するのだ。さらに、それぞれの能力と親子関係を試すためにエドが特別に考案した試練にも挑まなければならない。山の渓谷から飛び降りたり、手製のカヌーで激流と戦ったり、真っ暗な夜のジャングルをトレッキングしたり、大自然の中に取り残されて自活したりと、これまで経験したことのないチャレンジに挑むのだ。この体験を最後までやり遂げたとき、彼らの人生と子供との関係、絆はどのように変化するだろうか。エド・スタフォードの新たな試みに注目!【エピソード紹介】[画像2: https://prtimes.jp/i/27683/284/resize/d27683-284-feecd98f59b15efa483f-1.jpg ]第1話:トレッキング 12月10日(火)午後11時~/配信 12月11日(水)午後9時~“極限の冒険と過酷な環境下での生活は強固な人間関係を築くのに役立つ”という信念のもと、探検家エド・スタフォードが、6人の普通の父親とその子供たちをベリーズへ連れていき、ユニークなジャングル探検をスタートさせる。最初のテストで草木がうっそうと茂るジャングルのトレッキングを課された父親らは大苦戦。しかもその後も崖や洞窟といった様々な障害が彼らの前に立ち塞がるのだった。[画像3: https://prtimes.jp/i/27683/284/resize/d27683-284-863a5a7e1202361e9032-2.jpg ]第2話:材料の調達 12月17日(火) 午後11時~ /配信 12月18日(水)深夜0時~“探検家エド・スタフォードが、普通の父親、その子供らと開始したジャングル探検も3日目へ。その日は課題としてジャングル内での夕食の材料を調達することからスタート。しかし目の前の生き物を捕らえて食べるという挑戦は子供たちにとっては少々ハードルが高かったようで…。[画像4: https://prtimes.jp/i/27683/284/resize/d27683-284-e9dae4d9dc557d8557ac-3.png ]第3話:ペアの再編成 12月24日(火) 午後11時~ /配信 12月25日(水)深夜0時~今回のエピソードではエドがペアを再編成し、父子の組み合わせが入れ換わることに。自身の子供に生まれる新たな人間関係を外から見ることで、それぞれの父親たちは今回の経験を通じ、自分の子供と新たな絆を深めることができるだろうか…?[画像5: https://prtimes.jp/i/27683/284/resize/d27683-284-d6baa76043023340ccb6-4.jpg ]第4話:ひと晩の滞在 12月31日(火) 午後11時~ /配信 1月1日(水)深夜0時~今回のエピソードでは、参加者たちが古代マヤの足跡を辿ることができるだけの準備ができていると感じたエドが、彼らを引き連れジャングルでひと晩の滞在を試みることに。果たして父親、子供それぞれがその過程を経て感じたこととは…!?<1月予定>第5話:子供たちだけの探索 1月7日(火) 午後11時~ /配信 1月8日(水)深夜0時~第6話:訓練の成果 1月14日(火) 午後11時~ /配信 1月15日(水)深夜0時~<放送情報>■放送局:ディスカバリーチャンネル■番組名:「ザ・密林生活 with エド・スタフォード」■放送日時:12月10日(火) 午後11時スタート※毎週火曜午後11時~ 他(60分・全6話・新シリーズ)<配信情報>■配信:スカパー!番組配信 ディスカバリーチャンネル■チャンネルURL:https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219299■配信開始:第1話/12月11日(水)午後9時~12月31日(火)午後11:59※無料配信<どなたでも無料でご視聴いただけます> 第2話~第6話/毎週(水)深夜0時 各話2週間限定配信※ディスカバリーチャンネルをスカパー!でご契約(セット・パック含む)の方が視聴可能 <スカパー!番組配信 ご利用ガイド>https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/「ザ・密林生活 with エド・スタフォード」Twenty Twenty Productions Ltd MMXXIII■ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。https://www.discoveryjapan.jp/■ワーナーブラザース・ディスカバリーワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。