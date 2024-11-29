【YUGEN Gallery】個展は本日より開催！“体感”を促す美術の中で生きる意味を探るアーティスト、若佐慎一の独占インタビューを公開

株式会社ジーン

YUGEN Gallery （東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F）では、2024年11月29日（金）～12月16日（月）の期間に開催する若佐慎一の個展「-奇想天怪-」に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。

若佐慎一は中学2年の時、生きている実感を持ち続けられる人生を送りたいと思い、美術を志しました。大学では日本画を専攻し、博士号の後期課程まで9年間籍を置いていましたが、日本画の世界における芸術への構造的解釈に疑問を持ち、そこから発想を転換し、アーティストとして本格的に活動を開始。

キラキラとしたイルミネーションのような光に包まれる招き猫、ナンセンスギャグ漫画のような表情を見せる狛犬や獅子。若佐は江戸時代以前からある日本の絵画様式にマンガやゲーム、アニメの表現を取り込み日本絵画の価値を再提案し、日本絵画の伝統的画材と現代の手法を組み合わせ、日本において古来より表現されてきたモチーフに目に見えない存在への畏怖のありかたを表現し続けています。

今回の展示はスピーディに変化して超カオティックな現代の世界のメタ的意味で魑魅魍魎といったテーマを設けていますが、作品では一貫して見えざるものへの「畏れ」を表現しています。美術創作において、「畏れ」の体感を追求し続ける若佐にとって、それが何を意味するのか、美術を作ることとは何か？個展「-奇想天怪-」に向けて聞いたインタビューを独占公開いたします。

インタビュー記事はこちらからご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/shinichiwakasa-kisoutenkai

開催概要

■タイトル：若佐慎一展 ー奇想天怪ー

■期間 ：2024年11月29日（金）～12月16日（月）

■開館時間：平日13:00～19:00、土日祝13:00～20:00

※最終日のみ17:00終了

■在廊日 ：開催期間中の土曜日・日曜日 13時～17時

■場所 ：YUGEN Gallery

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F（株式会社ジーン／オフィス併設）

■入場料 ：無料

YUGEN Gallery取扱作家若佐慎一の作品について

本展覧会で展示される作品は、展示会場である YUGEN Gallery （東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F）および本サイトでご購入いただけます。

作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/shinichi-wakasa

アーティスト・プロフィール

若佐慎一

1982年広島県生まれ。2008年広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻卒業。2010年同大学大学院博士前期課程修了、2013年後期課程を満期退学。卒業制作作品は首席相当の同大学による買い上げとなる。同年、月刊美術 美術新人賞「デビュー」 準グランプリ受賞。以後、国内外で作品を発表するのと並行し、伝統工芸の〈超創匠〉、ニューヨークのファッションブランド〈sawa takai〉、でんぱ組.incの相沢梨紗氏による「MEMUSE」などコラボレーションも多数。また、巨大壁画の制作に横浜駅アソビル（2019年）、広島・おりづるタワー（2022年）がある。作品収蔵は栃木県立美術館、神奈川県・円覚寺龍隠庵、広島市立大学芸術資料館など。



展覧会等

2020年 広島、岡山・天満屋福山店 岡山店 個展「若佐慎一展」

2021年 京都・ygion 個展「若佐慎一展ーWAKASALANDー」

広島・福屋八丁堀 個展「若佐慎一展-Suuuuuper!!!!!」

2022年 栃木・栃木県立美術館 グループ展「日本画のゆくえ-継承と断絶・模倣と創造」

東京・Karimoku commons Tokyo「落合陽一×若佐慎一 ぐわぐわぬるぬる:不可視な境界線

を廻って」

2023年 東京・kudan house 個展「 魚行水濁鳥飛毛落」

台湾・EXPO DOME 個展「ART SOLO」

岡山・天満屋岡山店 個展「日日是描彫好日」

台湾・ ART TAICHUNG、ART TAIOEI

ドイツ・POSITIONS Berlin Art Fair

2024年 東京・上野下スタジオ 個展「 ただおわり ただはじまる」

フィリピン・Xavier art fest

マカオ・Progressing Art of Japan Collective exhibition of 14 Artists

台湾・ART TAICHUNG

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048