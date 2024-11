辻井伸行、ドイツ・グラモフォン・デビューアルバム『ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第29番《ハンマークラヴィーア》、遥かなる恋人に』　11月29日（金）配信開始＆国内盤CD発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ピアニスト、辻井伸行のドイツ・グラモフォンからのデビューアルバム『ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第29番《ハンマークラヴィーア》、遥かなる恋人に』を11月29日(金)に発売します。

今年4月に日本人ピアニストとしては初めて世界最古のクラシックレーベル、ドイツ・グラモフォン(DG)との専属契約を発表したピアニスト、辻井伸行。DGからのデビューアルバムとなる今作を全世界でデジタル配信スタート。国内盤CDも世界に先駆け日本先行発売します。

「遥かなる恋人に」は、ベートーヴェンが作曲し、リストが1816年にソロピアノのために編曲した最初の連作歌曲集です。全6曲からなり、第1曲と第6曲では同じ調(変ホ長調)を用い、終止部で冒頭の主旋律を響かせることで循環的な性質が強調されている作品です。リストの編曲は、派手な技巧を加えることなく、原曲のシンプルさと切望感を備えています。国内盤CDは高音質MQA-UHQ仕様の通常盤と、DVDを封入した初回限定盤の2形態で発売。DVDには、ベルリンで行われたレコーディングやアートワーク撮影の様子やインタビューを収録しています。全世界でのCDなどでのリリースは2025年3月21日となる予定です。

収録楽曲「ハンマークラヴィーア」は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全32曲中、技術的にも頭を使う点でも、その規模からしても演奏者にとって最も難しい作品の一つで、辻井が2009年のヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクールで優勝した際に披露した楽曲でもあります。

辻井は今回のアルバムについて「僕がヴァン・クライバーン・コンクールに優勝してから15 年ぐらい経ちました。《ハンマークラヴィーア》は、すごく思い出がある大事な曲です。いまこうして 30 代も後半になってきて、やはり20 歳のときの演奏とは、自分自身も変わってきていると思います。耳が聞こえなくなったベートーヴェンが、晩年にもほんとうに素晴らしい作品をたくさん書いているところもすごく尊敬していますし、少し自分自身と重なり合う部分があるので、僕にとってほんとうに大事な作曲家のひとりなのです。そのベートーヴェンの《ハンマークラヴィーア》とまた新たに向き合うことができて、すごく良かったと思っています」とコメントを寄せています。

辻井は、12月からリサイタルツアー「辻井伸行 プレミアム・リサイタル 2024」を東京・大阪・愛知・埼玉・浜松・長野・新潟にて全8公演開催予定です。

辻井伸行『ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第29番《ハンマークラヴィーア》、遥かなる恋人に』

2024年11月29日(金)日本先行発売

【限定盤】MQA-UHQ+DVD:UCCG-40132/\3,900(税込)

【通常盤】MQA-UHQ:UCCG-45109/\3,300(税込)

https://nobuyuki-tsujii.lnk.to/Beethoven_Hammerklavier

収録曲目

ベートーヴェン/リスト編曲:連作歌曲集《遥かなる恋人に》Op.98 / S.469

1)第1曲:丘の上に腰をおろし

2)第2曲:灰色の霧の中から

3)第3曲:天空を行く軽い帆船よ

4)第4曲:天空を行くあの雲も

5)第5曲:五月は戻り、野に花咲き

6)第6曲:愛する人よ、あなたのために

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 Op.106《ハンマークラヴィーア》

7)第1楽章:Allegro

8)第2楽章:Scherzo. Assai vivace

9)第3楽章:Adagio sostenuto

10)第4楽章:Largo - Allegro risoluto

辻井伸行(ピアノ)

録音:2024年7月 ベルリン、テルデックス・スタジオ

■プロフィール

辻井伸行 (ピアノ) Nobuyuki Tsujii, piano

2009年「第13回ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」で日本人として初優勝して以来、国際的に活躍している。2011年、ニューヨークのカーネギーホール主催公演のリサイタルで驚異的な大成功を収め、以後定期的に同ホールの主催公演に招聘されているほか、ロンドン、ウィーン、パリ、ミラノなど、世界の主要都市でのリサイタルやオーケストラとの共演はいずれも高い評価を受け、欧米の主要コンサートホールや主催者からの出演依頼が数多く寄せられている。また、著名な指揮者や世界的オーケストラからも高く評価されており、ユロフスキ指揮ロンドン・フィル、ケント・ナガノ指揮ハンブルク・フィルなど、著名オーケストラの日本ツアーのソリストに数多く抜擢されているほか、欧米の一流オーケストラの定期公演にもたびたび招聘されている。2024年以降もニューヨーク、ロンドン、パリ、シドニーをはじめとする主要都市での公演や世界的オーケストラとの共演が数多く予定されている。18年から〈サントリーホール ARKクラシックス〉のアーティスティック・リーダー。また、2024年4月にはドイツ・グラモフォン社と専属契約を結び、多くのレコーディングが予定されるなど、日本を代表するピアニストとしてさらなる飛躍が期待されている。

オフィシャルサイト https://avex.jp/tsujii/

■公演情報

[国内公演情報]

2024年12月

辻井伸行 プレミアム・リサイタル2024 <全公演完売>

東京・大阪・愛知・埼玉・浜松・長野・新潟にて全8公演開催。

※ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第29番《ハンマークラヴィーア》 他を演奏

https://avex.jp/classics/tsujii-premium2024/

2025年

1月

ロウヴァリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 日本ツアー

東京・大阪・愛知・福岡・神奈川にて全7公演開催。

https://avex.jp/classics/po2025/

2月~6月

大和証券グループ presents 辻井伸行 日本ツアー2025

東京・大阪・神奈川・静岡・栃木・福井・宮城・山形・広島・福岡・熊本・鹿児島・高知・札幌にて全17公演開催。

https://avex.jp/classics/tsujii-nobuyuki2025/

[海外公演情報]

2025 年

1 月 イギリス ロウヴァリ指揮フィルハーモニア管弦楽団[ロンドン]

2 月 アイルランド ピアノ・リサイタル[ダブリン]

イギリス ピアノ・リサイタル[マンチェスター]

3 月 アメリカ ・カナダツアー

ピアノ・リサイタル[ニューヨーク、カーネギーホール主催公演]

ピアノ・リサイタル[デモイン]

ピアノ・リサイタル[オタワ]

ピアノ・リサイタル[ラホヤ(サンディエゴ)]

4 月 アメリカ ショハキモフ指揮シアトル交響楽団[シアトル]

スペイン 下野竜也指揮ビルバオ交響楽団 [ビルバオ]r

