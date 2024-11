【市場規模10兆円超】人材ビジネス業界の全貌。国内唯一の業界専門誌発行人による、新刊『人材ビジネス』本日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小早川幸一郎)は、2024年11月29日に書籍『人材ビジネス』を刊行します。著者は、国内唯一の人材ビジネス業界専門誌『月刊人材ビジネス』の発行人である水野臣介氏。本書では、アルバイトから就職・転職、副業、人材派遣、再就職支援まで、人材ビジネスのキーワードをライフステージに沿って幅広く解説。人材ビジネス業界で働く方々はもちろん、採用人事担当者や業界参入を目指す方々にも必須の知識が満載です。20年以上にわたり業界の変遷を見守ってきた著者による本書は、人材ビジネス業界の「今」と「これから」を総合的に理解できる1冊です。

●少子高齢化による日本の労働人口の減少。カギとなるのは人材ビジネス!

日本は今、急速な少子高齢化を迎えています。2050年には人口の約4割が65歳以上*となり、労働人口も急激に減少する見込みです。これに対して政府は、定年退職後の継続雇用の推進や外国人に関わる労働制度の緩和に取り組んでいます。

限られた労働力で今後の日本を支えていくためには、企業と求職者のミスマッチを防ぎ、定年後の再就職支援や外国人労働者の活躍を促進することが不可欠です。ここで重要な役割を果たすのが、求職者と企業をつなぐ「人材ビジネス」。人材ビジネスは、今後の日本においてまさに注目すべき業界なのです。

本書では、近年、重要度が増している人材ビジネス業界の変遷やしくみを、身近なワードや具体例を使いながら、わかりやすく紹介。アルバイトから就職・転職、副業、人材派遣、再就職支援まで、人材ビジネスに欠かせないキーワードをライフステージに沿って幅広く解説します。

【本書で紹介するトピック(一部)】

◆スキマバイトという新市場

◆外国人留学生をどう受け入れるか

◆「入社3年で3割離職」は20年間常態化

◆ロボティクスと製造派遣

◆無期雇用派遣が支えるキャリア形成と労働移動

◆求められるヘッドハンターの資質

(*参考資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口―令和3(2021)~52(2070)年 附:参考推計 令和53(2071)~102(2120)年 令和5年推計」

●「人生100年時代」と人材ビジネスの未来

2007年に生まれた日本の子どもの半数が、107歳以上の長寿を迎えるという予測もあります。*いよいよ「人生100年時代」の到来です。健康で活動的な高齢者が増加する中、日本の労働はどうなっていくのでしょうか。本書では「これから縮小・消滅する仕事」「これから拡大・誕生する仕事」と題し、「AIと労働の関係」などの人材ビジネスの未来にも目を向けます。

業界専門誌『月刊人材ビジネス』の発行人である本書の著者・水野臣介氏は、人材派遣会社の営業職としての経験もあり、長年、人材ビジネス業界の変遷を間近で見守ってきました。本書では、そんな著者だからこそ語れる「人材ビジネスの世界」を紹介します。

(*参考資料:Human Mortality Database, University of California, Berkley(USA), and Max Planck Institute for Demographic Research(Germany). Available at www.mortality.org)

●本書の構成

【第1章】ライフステージから学ぶ人材ビジネスの世界

【第2章】学生から学ぶパート・アルバイトの世界

【第3章】就活生から学ぶ就職活動の世界

【第4章】悩める若者から学ぶ転職活動の世界

【第5章】出産・育児世代から学ぶ人材派遣の世界

【第6章】現場復帰から学ぶ無期雇用派遣の世界

【第7章】働く子育て世代から学ぶ副業・兼業の世界

【第8章】40-50代のプロフェッショナル世代に学ぶスカウトの世界

【第9章】定年後の第2の人生から学ぶ再就職支援の世界

【第10章】これからの人材ビジネスの世界

●こんな方におすすめ

・人材ビジネス企業で働く人

・人材ビジネス業界へ参入を考えている経営者

・人材ビジネス業界に就職を考えている学生

・企業の人事担当者

・自身の雇用の仕組みについて理解を深めたい人

●著者紹介

水野臣介(みずの・しんすけ)

株式会社オーピーエヌ 代表取締役社長

人材派遣会社での勤務を経て業界専門誌「月刊人材ビジネス」発刊の前身となる出版社の株式会社オピニオンに入社。20年以上にわたり人材ビジネス業界の変遷をウォッチし続ける。2018年に「月刊人材ビジネス」を継承し株式会社オーピーエヌを設立、代表取締役社長に就任。現在は人材ビジネス業界向けに幅広い活動を展開している。

●編集者からのコメント

本書は、複雑な人材ビジネスの世界をライフステージに沿って解説しています。ここには、読者の皆さまに人材ビジネスを身近でわかりやすいものとして感じていただきたいという、著者の熱い思いが込められています。

あまり知られていない有期雇用派遣と無期雇用派遣の違いや、著者ならではの視点で書かれたコラムなど、どれも読み応え満点です。

●書籍情報

『人材ビジネス』

書影『人材ビジネス』

著者:水野臣介(みずの・しんすけ)

定価:1848円(本体1680円+税)

体裁:四六判 / 256ページ / 1色刷

ISBN:978-4-295-41037-9

発行:株式会社クロスメディア・パブリッシング(クロスメディアグループ株式会社)

発売日:2024年11月29日

