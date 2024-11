「あたらしい”あなたらしさ”」へチェンジできるファッションイベント「weach!2024AW」開催レポート～2024年11月2日（土）グレイドパーク渋谷にて～

株式会社WORLD LIFE DESIGNPhoto by ikeyocco(よっこ) @yocco_ike

”あたらしい”だけじゃない”あなたらしい”を見つけるファッションイベント

「weach!2024AW」の「weach!」とは、「“変化を身にまとう(we wear change!)”」を略した造語です。特にファッションの世界では日々目まぐるしく流行が変化しています。その流行にただ振り回されるのではなく、長く愛用されるブランド古着などのリユース衣類の中から、まるで宝探しのように、今まで気付かなかった「あたらしい”あなたらしさ”」に出会える場や、「あたらしい”あなたらしさ”」への移り変わりを楽しみ、みんなで共有する場作りを目指して「weach!」プロジェクトを立ち上げました。今回の「weach!2024AW」は、ファッションイベントとして初開催となりました。参加者約200名、企業9社の協業にて開催しました。

【開催概要】

ファッションイベント「weach!2024AW」

日時 :2024年11月2日(土)13:00~17:00(受付開始12:30)

場所 :グレイドパーク渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム 5F)

主催 :weach!事務局

■開催レポート

元プロダクション人力舎所属お笑い芸人「トゥルットゥー」

平山宗樹氏、大岩よしたか氏による司会

Photo by (C)️2024 miekonboo



バンド「DALATH (ダラス)」のボーカルRYUTA氏によるオープニングライブ

ファッションショー

モード、カジュアル、ラグジュアリーの3テーマでモデル延べ60人が登場

ファッションショー

モード、カジュアル、ラグジュアリーの3テーマでモデル延べ60人が登場

衣装紹介&フリータイムでは、モデルが着用した服を含めた服を試着し、購入可能

Photo by (C)️2024 miekonboo

ヘアメイクアーティストによるヘアメイクも実施

最後に、参加者の方からスタッフ推薦のファッショニスタを3名ピックアップ

Photo by (C)️2024 miekonboo

協賛企業による物販ブースも出店

Photo by (C)️2024 miekonboo

■出品ブランド(順不同)

ISSEY MIYAKE(イッセイ ミヤケ)

Eddie Bauer(エディー・バウワー)

VERSACE(ヴェルサーチ)

COMME des GARCONS(コムデギャルソン)

COMME des GARCONS HOMME(コムデギャルソン・オム)

COMME des GARCONS HOMME PLUS(コムデギャルソン・オム・プリュス)

GIANNI VERSACE(ジャンニ・ヴェルサーチ)

STONE ISLAND(ストーンアイランド)

champion(チャンピオン)

NIKE(ナイキ)

Penney’s(ぺニーズ)

Polo Ralph Lauren(ポロ・ラルフローレン)

HERMES BY MARGIELA(マルタン・マルジェラ)

Martin Margiela 10(マルタン・マルジェラ10)

Maison Martin Margiela(メゾン・マルタン・マルジェラ)

Lands’end(ランズエンド)

他多数

■協賛企業

<1ten>

静岡県富士市の古着屋 ブランド品・古着の買取/販売のお店

<et>

ヴィンテージ古着を中心にセレクトしたアイテムを取り扱っている

<Arc-Lady>

アメリカンヴィンテージを中心に取り扱うオンライン古着屋

オーナー自らが一点一点ハンドピックして仕入れたアイテムを販売

<古着屋dp>

主にUSの古着を取り扱っており、グッドレギュラーからヴィンテージ物で希少価値の高い古着をリーズナブルな価格で提供

<古着屋デテルミナシオン>

『Archives & mode select 』

モードで珍しいデザインを中心とした

アイテムを取り扱う

【運営概要】

weach!事務局

会社名:株式会社WORLD LIFE DESIGN

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-14 11F タイムリッチ銀座内

TEL:03-6555-3031

事業内容:店舗運営事業、ファッション事業、ビューティー&ヘルスケア事業、コミュニティ運営事業、キャリア支援事業、Webマーケティング事業、コンサルティング事業、各種営業代行、新規事業開発

【本件に関するお問い合わせ】

weach!事務局

