世界的ジャズピアニスト小曽根真さん率いるビッグバンドの演奏を高槻市で

高槻市[画像: https://prtimes.jp/i/118013/520/resize/d118013-520-bff52ba7983d1e73bd5b-0.jpg ]小曽根真さんは、昭和58年にバークリー音楽大学を首席卒業後、平成15年のグラミー賞にノミネート。チック・コリア、ゲイリー・バートン、アヴィシャイ・コーエンなど世界的なプレイヤーやハリウッド・ボウル、世界最高峰のビッグバンドの一つWDRビッグバンドと共演するなどジャズの最前線で活躍する、世界的ジャズピアニストです。「No Name Horses」は、トランペット奏者のエリック・ミヤシロさん、トロンボーン奏者の中川英二郎さんをはじめとした、様々な音楽シーンで活躍するジャズ・ミュージシャンに小曽根さんがバンド参加を呼びかけ、平成17年に結成。これまでに6枚のアルバムをリリースし、日本のみならず海外にも活動の場を広げているビッグバンドです。今回、新メンバーを加えた総勢15名で全国7か所を周るツアー「小曽根真 No Name Horses 20年目のthe DAY 1」が開催。メンバーの多彩なオリジナル曲や新曲の数々が披露されます。【イベント概要】日時:令和7年1月11日(土曜日)17時開演(16時15分開場)会場:高槻城公園芸術文化劇場 南館 トリシマホール(高槻市野見町6番8号)アクセス:JR「高槻駅」より徒歩約13分。阪急「高槻市駅」より徒歩約8分※ 公共交通機関をご利用ください料金:A席6000円(高槻文化友の会5500円)B席一般4500円、25歳以下2000円※ 全席指定【関連ホームページ】高槻城公園芸術文化劇場ホームページhttps://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/【本件に関するお問い合わせ先】高槻城公園芸術文化劇場電話:072‑671‑9999(10時から17時まで)※月曜日休館(祝日を除く)